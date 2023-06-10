当前正值高校毕业生就业关键期。为促进毕业生更高质量更加充分就业，教育部近期组织开展了2023届高校毕业生就业促进周系列活动，对2023届高校毕业生顺利就业、尽早就业起到了积极推动作用。

加大就业政策宣传力度

如何加强对就业政策的宣传，推动高校毕业生全面了解政策内容，是今年就业促进周活动的重点之一。

5月24日，教育部组织召开全国普通高校毕业生就业创业指导委员会主任委员联席会议，充分发挥全国就指委和19个分行业就指委作用，当好就业政策的宣传员，面向行业、企业宣传解读国家和地方出台的社保补贴、吸纳就业补贴、职业培训补贴等援企稳岗扩就业政策。

与此同时，教育部门会同人力资源社会保障部门编印高校毕业生等青年就业创业政策汇编，向企业发放；依托国家大学生就业服务平台，会同“24365校园招聘服务”有关招聘机构，持续开展就业政策宣传。

产业园区和城乡社区同样是政策宣传的重点。

就业促进周期间，教育系统推动政策宣传走进园区管委会，走进园区人才服务机构，促进各类“专精特新”企业吸纳毕业生。此外，教育部门还主动对接民政、人力资源社会保障等部门，依托实施基层就业项目，加大政策宣传力度。

各地各高校还积极组织开展政策宣传周等活动，推动政策进校园、进就业指导课、进招聘活动，指导毕业生用好基层就业、自主创业、应征入伍、指导帮扶等政策。

例如，内蒙古自治区教育厅联合有关部门举办“筑梦军营 北疆有我”大学生入伍政策解读暨典型事迹分享会。云南省委教育工委、省教育厅联合省人力资源社会保障厅编制了《云南省促进高校毕业生就业创业政策100问》，帮助毕业生知晓政策。

有针对性开拓市场岗位

120家用人单位提供岗位，京津冀三地3000余名2023届高校毕业生参加……5月26日，教育部举办京津冀毕业生专场招聘会。一个个数据折射出招聘会的积极作用。

就业促进周期间，各地各高校结合专业特色、毕业生就业意向等，重点邀请对毕业生具有较强吸引力的企业进校招聘，持续保持校园招聘活动热度——

广东省教育厅举办生态环保低碳节能专场供需见面活动，提供了6409个就业岗位，约3700名毕业生现场求职；

电子科技大学精准对接40家行业特色用人单位，合力举办“荟聚芯人 共创蓉城”集成电路行业专场招聘会；

……

提升人才供需匹配度，将助力毕业生更加精准就业。为此，教育部门组织形式多样的校企供需对接活动，加强校企双方在定向人才培养培训、共建就业实习基地、重点领域校企合作等方面深度对接。

深入开展供需对接，既活跃在线下，也活跃在线上。

统计数据显示，就业促进周期间，教育部依托国家大学生就业服务平台举办14场线上招聘活动，提供岗位信息80余万条。数字化赋能，为高校毕业生就业打开了新空间。

提供精细就业指导

就业促进周期间，教育系统还注重聚焦毕业生求职需要和就业状态，切实加强重点群体毕业生“一对一”就业帮扶，为毕业生提供有温度、精细化的指导服务。

一方面，教育部门广泛开展以“成才观、职业观、就业观”为核心的就业育人主题教育活动，引导毕业生从实际出发选择职业和工作岗位。

另一方面，各地各高校创新就业指导形式，开展多样化就业指导服务，为毕业生求职就业“把脉问诊”。

例如，天津大学联合用人单位举办模拟求职大赛，为学生提供培训讲座、真实模拟求职面试全程指导。南京大学举办生涯嘉年华系列特色生涯教育与就业指导活动，提升毕业生求职技巧和综合素质。

此外，各地各高校还密切关注毕业生就业进展和求职过程中的困难，为毕业生提供切实有效的指导和帮扶。

河北大学、西藏大学等建立动态管理帮扶台账，耐心帮助重点群体毕业生诊断求职过程中的困难和问题。四川省教育厅等部门联合举办2023年高校残疾人毕业生励志演讲会、现场招聘会及线上招聘等活动，邀请专家团提供就业指导与职业测评服务……

据悉，接下来，教育部还将持续开展2023届高校毕业生就业“百日冲刺”行动，护航毕业生求职之路。（记者王鹏）

(责编：郭思邈、李楠桦)

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