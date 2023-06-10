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广东外贸连续37年居全国第一

2023年06月10日10:19 | 来源：中国新闻网
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6月9日，“高质量发展调研行”广东主题采访活动在广州启动。在情况介绍会上，广东省商务厅副厅长何军介绍，近五年来，广东外贸相继迈上7万亿、8万亿标志性台阶，总量占全国1/5，连续37年居全国第一。

何军表示，广东全力稳住外贸基本盘，出台实施稳外贸新8条、促进汽车出口5条、建设进口基地实施方案，在严峻复杂形势下，广东外贸大盘总体稳定，今年1-4月出口增长5.4%。

广东还全力支持开拓全球化市场，东盟成为广东省第一大贸易伙伴，年进出口规模超1万亿，今年1-4月增长7.8%。

此外，广东做大做强优势产业进出口，高新技术产品年进出口突破3万亿元、占全省近40%，值得注意的是，新能源汽车、锂电池、太阳能电池等风口产品今年1-4月出口增长61%。

何军称，广东持续建设六大进口基地，打造全球重要商品集散枢纽。大力发展新业态，实现跨境电商综试区全省全覆盖，成功争取国家支持建设粤港澳大湾区全球贸易数字化领航区，新业态规模五年翻一番，总量突破2万亿元，年均增长20%左右。

在招商引资方面，广东成功举办粤港澳大湾区全球招商大会、投资中国年广东专场、珠三角与粤东西北经贸合作招商会等品牌招商活动，赴中东、日韩等地开展定向招商，累计达成意向项目1370个。

数据显示，今年1-4月广东制造业实际外资增长70%、占全省比重提升至28%，高技术产业实际外资增长55%、占比突破40%。

此外，标志性外资大项目在广东接连落地，五年多来，广东实际到资超1亿美元大项目274个、实际外资超750亿美元，巴斯夫、埃克森美孚等百亿美元项目进展顺利。 (记者 唐贵江 刘洋)

(责编：郭思邈、李楠桦)
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