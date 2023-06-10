5G怎样助力绿色生产？AI将如何解放人力？新技术将带来哪些新场景？……6月4日至6日，第31届中国国际信息通信展览会在北京举办。展会上，5G、AI、千兆光网等前沿技术与业态纷纷亮相，新技术、新场景、新应用多点开花，助推经济社会发展。

新基建夯实基础

中国电信展区内，一架5G网联无人机吸引了四面八方的客流。搭载着专门研制的信号接收终端，该款无人机可服务于治安巡查、河道巡视等多项应用。

“以苏州虎丘山风景名胜区管护为例，景区实现了5G信号覆盖和无人机巡航覆盖。”讲解人员介绍，在5G基站的支持下，无人机采集到的数据经过信号接收终端回传，为景区管理提供参考。

设备革新，技术先行，基建助力。近年来，随着5G基站、工业互联网等新基建投资力度加大，我国数字基础进一步夯实。

以5G基础设施建设为例，截至2023年4月底，我国基础电信企业累计投资近6000亿元，建成5G基站超273万个，实现“县县通5G”。

工信部部长金壮龙表示，要加快推进新型信息基础设施体系化发展，深入推进千兆城市建设，提升5G、千兆光网等高质量网络覆盖深度广度，纵深推进电信普遍服务。

新场景丰富体验

中控屏交互、语音交互、手机App交互任君挑选，全屋300多个节点均可接收指令。调节窗帘的开合、灯光的明暗、空调的温度……只需抬抬手、动动嘴。由通用技术集团提供技术支持的“数智生活”客厅，为观众提供更舒适的居家场景体验。

新场景推动生产革新。在华为展区，通过一轮扫描，轨交涂装AI质检设施即可检测出高铁车厢有无涂装问题。设备能发现人眼不易识别的缺陷，还能避免长期接触油漆给人体带来的危害。

“本次展会期间，华为展示了助力运营商专线价值提升、家庭业务演进、IPv6+、自智网络、绿色发展、视频算网等领域的最新产品与解决方案。”华为高级副总裁李鹏说。

丰富的场景背后，数字技术应用不断向深、向广拓展。中国电信突破云操作系统、分布式数据库等关键核心技术；中国联通加快发展以5G、AI等技术为依托的物联网、工业互联网和车联网；中国移动加快推动5G向天地一体、智能网络、通感一体演进……

工信部副部长张云明表示，要持续加强前沿技术研发布局，密切关注全球信息通信技术变革和产业创新新态势，瞄准前沿领域，持续加大研发投入，催生更多的自主创新颠覆性成果，抢抓未来战略制高点。

新动能助力未来

得益于“5G+数字工厂”的精细化管控，天津荣程联合钢铁集团有限公司的产品质量显著提升，吨钢成本降低，每年还可减少碳排放13.2万吨。

绿色生产是降本、减排，也是增效。工信部数据显示，截至2022年底，我国建成2100多个高水平的数字化车间和智能工厂，推动智能制造示范工厂生产效率提升34.8%、碳排放减少21.2%。

绿色生产、智慧海洋、光伏治沙、学前教育……数字技术正在推广到越来越多的行业领域，为各个环节提质增效，激发行业转型，释放新的动能。

为推动数字技术更好赋能行业，近期，工信部等多部门陆续发布《关于进一步深化电信基础设施共建共享 促进“双千兆”网络高质量发展的实施意见》《科技成果赋智中小企业专项行动（2023—2025年）》等政策措施，为行业升级带来有力支撑。

政策托底，行动跟进。开展千兆光网“追光行动”、启动5G异网漫游……系列举措将推动数字技术加快应用，为千行百业注入更多转型动力。

“要大力推进5G、千兆光网、移动物联网等在制造、能源、医疗、文旅等领域的融合应用，推动5G+工业互联网和实体经济深度融合，为传统产业赋能，为优势产业助力，为新型产业加速，为未来产业赋智。”张云明说。（记者魏弘毅）

(责编：郭思邈、李楠桦)

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