“文艺星开讲”文化和自然遗产日特别节目
美好非遗丨可以手握的星河浪漫？一起看建窑建盏烧制技艺
2023年06月10日07:34 | 来源：人民网
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近年来，我国各地非遗与时代共进，与生活相连，在不断的传承发展中激发内在活力，点亮广大群众精神文化生活。6月10日是2023年文化和自然遗产日，人民网推出“文艺星开讲”文化和自然遗产日特别节目“美好非遗”，邀请各地非遗传承人与“非遗推荐官”共同讲述非遗故事，一起解锁非遗之美。
它是中国古代黑釉瓷的杰出代表，它的出现与宋朝人喜爱点茶、斗茶密不可分。“入窑一色，出窑万彩”，高温烧制出来的建盏釉色变幻万千，惊艳了历史的时光，点亮了生活的诗意。
本期节目，跟随建窑建盏烧制技艺国家级代表性传承人孙建兴、“非遗推荐官”演员王子文一起走进“美好非遗”——建窑建盏烧制技艺，在建盏中看宋朝人特有的浪漫。
(责编：郭思邈、吕骞)
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