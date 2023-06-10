人民网记者 刘微

近年来，我国各地非遗与时代共进，与生活相连，在不断的传承发展中激发内在活力，点亮广大群众精神文化生活。6月10日是2023年文化和自然遗产日，人民网推出“文艺星开讲”文化和自然遗产日特别节目“美好非遗”，邀请各地非遗传承人与“非遗推荐官”共同讲述非遗故事，一起解锁非遗之美。

茶者，南方嘉木也。作为中国十大名茶之一，西湖龙井的茶香已经流传了上千年。在杭州的龙坞茶镇，漫山遍野的茶树郁郁葱葱，生活在这里的茶农们采茶、炒茶，让烟雨江南更增添了一份青绿。

本期节目，跟随绿茶制作技艺（西湖龙井）非遗传承人邵彩玲、“非遗推荐官”演员张雪迎一起走进“美好非遗”——绿茶制作技艺（西湖龙井），感受阵阵茶香背后的匠人匠心。

(责编：郭思邈、吕骞)

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