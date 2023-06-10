人民网记者 刘微

近年来，我国各地非遗与时代共进，与生活相连，在不断的传承发展中激发内在活力，点亮广大群众精神文化生活。6月10日是2023年文化和自然遗产日，人民网推出“文艺星开讲”文化和自然遗产日特别节目“美好非遗”，邀请各地非遗传承人与“非遗推荐官”共同讲述非遗故事，一起解锁非遗之美。

苍山脚下，洱海之畔，有这样一个“民族扎染之乡”——周城村。这里的白族人家，世世代代传承古老的手工技艺，历经千年，记录着风花雪月的浪漫情怀。

本期节目，跟随白族扎染技艺省级代表性传承人段树坤，“非遗推荐官”演员、歌手魏晨一起走进“美好非遗”——白族扎染技艺，去看那一抹纯正的“大理蓝”。

(责编：郭思邈、吕骞)

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