人民网北京6月10日电 （欧阳易佳）据水利部消息，6月9日，水利部联合最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部召开视频会议，部署启动河湖安全保护专项执法行动。

据悉，此次专项执法行动是五部门首次联合开展的执法行动，自2023年6月开始，至年底基本结束。五部门将持续开展违法线索排查、案件查处、监督检查，强化线索移送、挂牌督办、执法监督、宣传引导等各项工作，精诚合作、协同执法，共同维护好河湖安全。

水利部党组书记、部长李国英强调，要锚定水事秩序明显好转、河湖安全持续改善、协作机制更加顺畅的目标，准确把握专项执法行动的原则要求。要坚持人民至上，聚焦防洪安全、水资源水生态水环境保护、河道采砂管理、水利基础设施安全等重点领域，推动解决关系人民群众切身利益的涉水突出问题，特别要加大对严重影响行洪的违法案件查处力度，确保在主汛期前将阻水严重的违法问题全面整治到位。要坚持依法行政，全面推进严格规范公正文明执法，一体推进河湖执法和监督检查，对性质严重、影响恶劣的重大案件实行挂牌督办、重点盯办、共同查处，不断提升水行政执法质量和规范化水平。要坚持问题导向，全面排查问题线索，摸清安全风险底数，建立问题线索台账、执法案件台账，健全责任分解、督导落实、处置销号机制。要坚持协同推进，加强部门协同、流域协同、上下协同，形成上下贯通、联动推进河湖安全保护的工作格局。

李国英表示，此次专项执法行动领域广、时间紧、任务重，各级水利部门要勇于担当、积极作为，抓紧抓好各项任务落实。要发挥好水利部门的牵头作用，主动对接各相关部门，加强执法协同，推进河湖安全保护协作长效机制落实落地。要探索和创新水行政监管与综合执法协同、水行政执法与刑事司法衔接、水行政执法与检察公益诉讼协作的路径方法，运用先进技术手段开展水行政执法工作，不断提高河湖安全监管和水行政执法数字化、网络化、智能化能力和水平。要广泛宣传水行政执法协作典型案例，以案说法、以案释法，营造全社会自觉尊法守法用法、支持河湖安全保护的良好氛围。

最高人民法院副院长杨临萍指出，最高人民法院历来高度重视水资源保护和江河湖库治理工作，指导各级人民法院落实最严格制度、最严密法治，在法治轨道上扎实服务推进长江、黄河等大江大河生态环境保护工作。要加强法治保障、明确目标导向，丰富裁判规则、强化案例指导，深化改革创新、完善体制机制，坚持能动司法、拓展司法功能，深化协同合作、形成共治合力，推动河湖生态环境保护工作再上新台阶。

最高人民检察院副检察长张雪樵指出，各级检察机关要心怀“国之大者”，把保障河湖安全作为重要政治任务和法定职责抓紧抓实抓好。要突出问题导向，加大对流域治理重点难点问题的办案力度。要综合运用刑事、民事、行政、公益诉讼“四大检察”职能，探索河湖安全保护路径。要坚持创新思维，会同流域管理机构深化流域内多部门沟通协作，加快跨行政区划水行政和检察信息协作平台建设。

公安部治安管理局局长仇保利指出，各地公安机关要加大打击震慑力度，深入推进长江河道非法采砂专项整治行动，并积极配合开展黄河非法采砂打击整治工作。要加大巡逻防控力度，加强汛期社会面治安巡逻防控，强化重点时段巡防和重点水域联防。要加大联动协作力度，与各部门密切配合，将打击犯罪、治安防控与源头治理深度融合。要加大宣传发动力度，做好河湖安全保护普法和宣传工作。

司法部副部长左力指出，司法行政机关要加强工作指导，积极协调有关行政执法部门认真履行执法职责，严格查处侵占河湖、妨碍行洪安全等重点领域违法案件。要加强监督检查，推进严格规范公正文明执法，促进行政执法质效提高。要加强协同配合，积极配合牵头部门的工作，强化与其他部门的工作协作，为实现专项执法行动工作目标提供有力支撑。

(责编：郭思邈、吕骞)

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