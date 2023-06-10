人民网重庆6月10日电 （焦磊）当前，电动化、智能化、网联化、共享化“新四化”成为汽车产业转型新趋势。在此背景下，各维度技术不断蝶变，促使中国汽车产业加快开辟新领域，并迎来弯道超车的重大机遇。

智能化、网联化不仅强力促进了汽车产业的转型升级，在供给端也不断成为满足消费市场需求的主要方式。特别是年轻消费者，已经成为智能网联汽车的消费主力军。

数据显示，截至2021年10月，中国乘用车智能座舱渗透率为50.6%。今年1月，乘用车网联化率达到60.2%。

随着汽车技术层面的不断迭代，业界对高阶智能驾驶的探索也呈现出不同路径及特点。6月8日，在2023中国汽车重庆论坛——“高阶智能驾驶纵横谈”的研讨会环节中，多位业内专家围绕高阶智能驾驶发展路径和面临的挑战展开探讨交流。

黑芝麻智能科技联合创始人兼总裁刘卫红表示，当前，自动驾驶技术已开始走向成熟，越来越多的新车型开始搭载自动驾驶功能，预计2025年，中国新车的自动驾驶渗透率将超过60%。随着汽车技术的迭代加速，预计今年年底，部分城区智能驾驶会落地。

刘卫红预测，2030年以前，L3自动驾驶会批量落地。“自动驾驶需要综合各项技术，视觉+雷达+导航地图基本可实现L3级的自动驾驶功能，未来走向真正意义的无人驾驶还需要其他辅助，包括智能网联、车载系统等。”刘卫红说。

目前，中国市场已经走出一条属于自己的自动驾驶技术路线。一方面，越来越多新的技术在中国市场上率先使用，尤其在硬件方面，在全球处于领先水平。另一方面，随着人工智能、5G技术等加速运用，自动驾驶的发展已不局限于单车智能。

法雷奥中国首席技术官顾剑民认为，智能驾驶的发展需经历三个阶段，这是一个循序渐进的过程。第一阶段，从被动安全到主动安全转变升级。第二阶段，实现驾驶员的辅助驾驶，如ACC巡航可以达到L2甚至L2+。第三阶段，使眼睛、脚、手从驾驶的汽车上完全解放出来，真正实现无人驾驶。

据了解，目前L3在全球范围内已实现。2021年，本田率先在行业内打造出L3级别的自动驾驶系统。2022年，奔驰的S系列量产车辆已搭载L3系统。

顾剑民表示，自动驾驶要实现真正落地还面临着一些挑战，首先是法规，其次是场景。“自动驾驶不是那么遥远，可能在数年之内，就会来到我们身边。目前在一些封闭的场景，如矿山、港口、物流园区，L4甚至无人驾驶已经实现了。”

面对技术和产品不断迭代加速的市场，企业该如何总结趋势特点，抢占“新四化”先机？

大陆集团车联网与架构事业群亚太区研发总监及重庆研发中心总经理刘仁亮表示，当下的汽车产品增加了软件系统，是以硬件为中心分布式计算，未来的产品则需要打造高算力系统，需要由软件来定义汽车，而不是由发动机、变速箱来定义汽车。基于此，刘仁亮认为做好智能汽车需具备四个条件：一是安全、自由的轮子；二是高算力系统；三是高可靠的网联系统；四是便捷的交互系统。

作为智慧城市建设的重要组成部分，智慧交通、智能网联以及自动驾驶的发展备受各地关注。据不完全统计，包括北京、上海、广州、深圳、重庆、武汉、长沙在内的10余个城市允许自动驾驶汽车在特定区域、特定时段从事出租汽车、城市公共汽（电）车等商业化试运营，且应用规模不断扩大。

德勤报告显示，预计至2030年，中国运营的自动驾驶车辆将达3000万辆。同时，行业预计中国未来很可能成为全球最大的自动驾驶市场，预计至2030年，自动驾驶相关的新车销售及出行服务创收将超过5000亿美元。

长安汽车智能化研究院副总经理梁锋华表示，智能驾驶发展到终极状态仍很漫长，在相当长的时间内，持续扩场景和补断点，需要持续、稳健地投入，准备打持久战。

“商业闭环是智驾产品落地之‘魂’。智能驾驶产品只有实现商业闭环，实现‘自我造血’，才能进行持续发展。最近两三年内，城区主干道的场景有机会逐步实现商业化的落地，其他场景可能需要更长时间才能实现商业化落地。”梁锋华说。

(责编：郭思邈、吕骞)

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