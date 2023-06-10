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今年前5个月水利建设完成投资较去年同期增长32.1%

2023年06月10日09:34 | 来源：人民网
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人民网北京6月10日电 （欧阳易佳）据水利部消息，今年前5个月，水利基础设施建设明显好于去年同期。

一是完成水利建设投资4106亿元。1-5月，完成水利投资4106亿元，同比增加998亿元，增幅32.1%。13个省份完成投资超过150亿元，其中，广东、云南、河北3省完成投资超过250亿元。水利项目施工吸纳就业人数120.9万人，其中农村劳动力89.5万人。

二是新开工重大水利工程17项。1-5月，新开工17项重大水利工程，总投资规模971亿元，比2022年同期多5项、总投资多252亿元。其中，5月份开工了吉林水网骨干工程、江西鄱阳湖康山蓄滞洪区、湖北荆州太湖港灌区等重大工程。全国新开工水利项目14680个，新增投资规模6090亿元，较去年同期多2785项、新增投资规模多1501亿元。

三是落实水利建设投资6547亿元。1-5月，落实投资6547亿元，同比增加486亿元，增幅8%。11个省份落实投资超过300亿元，其中，浙江、安徽、湖北、四川4个省份超过400亿元。

(责编：郭思邈、吕骞)
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