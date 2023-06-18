人民网北京6月18日电 （欧阳易佳）6月18日，天津港工作人员通过天津港智慧气象服务系统查看天气情况。

天津港是中国最大的人工海港，主要分为北疆、南疆、东疆、临港、南港、中心渔港六大港区。近年来，天津港集团开启“智慧港口”规划建设的快进模式，智慧港口建设对气象港口监测技术、预报预警服务提出了更多更高标准。

天津港第二集装箱码头公司操作部副经理李秋介绍，港口业务是由人、机、货、船、环境等组成的错综复杂的庞大系统。恶劣天气（大风、大雾、风暴潮等）会影响港口船只进出港、货物卸载，造成压港现象，甚至会造成停止作业，给港口企业和货运船只带来巨大经济损失。

“从1992年开始，天津滨海新区气象局开启‘定制化’气象服务模式，为天津港集团提供专业气象服务。”天津滨海新区气象局正研级高级工程师沈岳峰说，经过几十年的气象业务实践，凝练了天津港气象服务“多早预警”模式，即“早沟通—早预警—早协商—早解除预警”。

沈岳峰介绍，通过搭建天津港智慧气象服务系统，开发“津港气象”微信企业号，将不同来源、不同格式的各类气象数据、海洋数据、港口生产数据进行深度融合，构建了符合智慧港口快速发展所需的多维度、多尺度、多层次、多源头的可视化立体综合监测平台。

据悉，该系统具备港口实况监测、精细化预报预警、决策辅助、短临预报、历史气象资料查询等多项功能，为港区内38家公司提供短期预报、中长期预报、锚地天气预报等丰富的港口气象服务产品，天气预报预警还涵盖和天津港有业务往来的所有省份。