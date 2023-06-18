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发现最美铁路——

传递“最美”力量 铁路人见证高铁建设“加速度”

王绍绍
2023年06月18日16:17 | 来源：人民网
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他反复揣摩调配环节，为中欧班列效率提升提供有力保障；他绘制列车接发解编作业，27年守护线条有序安全进行……高铁建设成绩背后，是铁路人的坚守，普通而又重要的工作岗位，却激发出每一个劳动者的不凡动力。

交通强国，铁路先行。铁路作为国家重要的基础设施，是建设交通强国的重中之重。在纵横交错的铁路线上，铁路人见证着我国铁路交通发展的巨大飞跃，也传递着“最美”的力量。

当好海铁联运排头兵

“有事情，找恭声。”这是厦门海沧站货主间的一种默契。“恭声”全名黄恭声，是海沧站副站长，也是厦门海沧国际联运党员服务链的带头人。

黄恭声指导车站工作人员核对计划。南昌铁路供图

黄恭声指导车站工作人员核对计划。南昌铁路供图

据了解，中欧班列刚刚开通时，每趟班列仅取送车作业至少需要12次，完成30多道作业程序，最快也要10多个小时，各作业环节衔接密集。

黄恭声经过多次调研，充分发挥车站运输能力，压缩班列在站作业时间。如今，海沧站可以做到常态化开行中欧班列。截至2023年5月底，中欧班列已累计开行1254列，累计货值超过326亿元。

“车站是海铁联运的桥头堡，我们要主动作为。”面对接近饱和的港口货位和新增煤炭货源，他加强与调度所、港口等部门的联系，通过增加大功率牵引机车来弥补车站调车能力不足的难题，确保挂运出车量、减少港口库存积压，缓解港口和站场货位紧张的难题。2023年1至5月，海沧站实现港口装车23157车，同期增长24%；发送货物153.65万吨，同期增长23.9%。

车站调度员里的“关参谋”

在兴泉铁路黄塘站的车站调度室里，调度员关宗勤正埋头忙着绘制图表，并规划着当日列车接发解编作业线条，车站的运输作业都是按照这些线条的指挥有序安全进行，同事们都亲切地称呼他为“关参谋”。

关宗勤正在绘制计划。南昌铁路供图

关宗勤正在绘制计划。南昌铁路供图

1986年，关宗勤退伍后成为了漳平火车站的调车制动员，历任调车连接员、调车长、调车区长，再到调车管理岗位。这一路，陪伴他的始终是橘黄色的防护服、挎不离肩的对讲机和腰上的安全带。调车作业每班工作量巨大，要在站场内步行累计近5公里。27年间，关宗勤没有发生过岗位责任事故，一列列火车在他的笔下安全有序、有条不紊地开行。

随着兴泉铁路的开通运营和泉州东站的关停，货运业务整体平移到黄塘站。他也转战兴泉铁路，担任黄塘站的车站调度员，新的电气化线路，新的车站设备，让他也感受到一种新的工作责任，图表和铅笔还是没变，改变的是指尖下新环境的线条铺画。

用收藏记录火车站的发展变迁

今年82岁的蒋明生，1962年参加铁路工作，退休前是车站的工程师。热爱收藏的他，用书信、报摘、票证、印章等“铁味”收藏品，记录着厦门铁路枢纽和时代的发展变迁。

蒋明生正在查阅资料。姜媛摄

蒋明生正在查阅资料。姜媛摄

人们常说，“火车一响，黄金万两”。1957年，随着鹰厦铁路的竣工通车，厦门站修建完毕，在五六十年代，厦门站只有一千来个平方，一年发送的旅客不到二十万人。1983年5月，新的厦门站建成。1987年，第一条电气化铁路改造动工。在蒋明生的收藏里，厦门铁路事业发展的脉络清晰可见。

从2010年厦门北站新建投入，2016年厦门站新站房建成投用。到2018年，厦门北动车所投用。蒋明生每次来到厦门站都会逗留许久。悠长嘹亮的汽笛声，激活历史深处的嬗变历程，清晰如昨。

“厦门的发展，铁路要先行，我亲眼见证了厦门铁路的每一步发展，并且留下了纪念，我期待厦门铁路一天比一天更好。”蒋明生激动地说。

厦门北站“小白鹭”为旅客服务到家

“太感谢你们了，要不是你们打电话过来，我还没发现身份证丢了。”挂断旅客的电话，厦门北站“海峡情·小白鹭”服务台工作人员郭彩霞拿起一枚信封，按照手边一张张身份证上的信息，将地址仔细填写好后，再把身份证装进信封，盖上服务台专属印章并封口。

郭彩霞正在服务旅客。姜媛摄

郭彩霞正在服务旅客。姜媛摄

郭彩霞的手边摆放着十多封装有旅客遗失身份证的信件，它们将以快递的方式，承载着厦门北站的温情远赴天南海北，回到主人手中。

在“海峡情·小白鹭”服务台多项便民服务中，为旅客邮寄遗失身证件已成为“传统”服务项目。统计数据显示，自2012年铁路实名制乘车至今，服务台十年始终如一日，为旅客邮寄了5000多份遗失证件“回家”。

2019年，“海峡情·小白鹭”服务台将特色服务加以延伸，在邮寄旅客遗失身份证件的基础上，增添了为旅客快递遗失行李物品的服务，畅通了旅客寻回遗失行李物品的渠道。仅2021年，在服务台的帮助下，包括笔记本电脑、电子书、手机等在内的3000多件旅客遗失物品物归原主，总价值达21万余元。

偌大的火车站，熙熙攘攘的客流，小小的服务台，成为旅客和铁路人真情互动的连接点。郭彩霞说：“服务台的名字，源起于厦门市鸟白鹭，我们也将继续像白鹭一样，飞跃、进取，为旅客提供更美好温馨的服务。”（实习生王娴对本文亦有贡献）

(责编：乔业琼、高雷)
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