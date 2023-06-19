人民网北京6月19日电 （记者王仁宏）工程质量工作直接关乎人民群众的利益和福祉，是推动高质量发展、为人民群众创造高品质生活的重要载体。近日，住房和城乡建设部在浙江省台州市组织召开全国工程质量数字化监管现场会。

会议强调，随着我国社会主要矛盾发生变化，人民群众对住房的要求从“有没有”转向“好不好”，更加期盼拥有舒适安全的居住条件。要以“让人民群众住上更好的房子”为目标，加大科技研发投入，以数字赋能推动建筑工程品质提升和建筑业高质量发展，不断满足人民群众对美好生活的需求。

会议要求，要切实把握工程质量数字化监管的关键环节。一是以“质量强国”“数字中国”“数字住建”为抓手，进一步拓宽数字化监管应用面，统筹建筑市场和施工现场，进一步激发政府数字化监管潜能。二是进一步建立健全数字化监管规章制度，统一数字化监管数据标准体系，探索建立“互联网+监管”模式和辅助决策机制，构建诚信守法、公平竞争、追求品质的市场环境，实现“智慧监管”。三是聚焦工程质量检测数字化监管工作，构建国家、省、市三级工程质量数字化监管制度体系，加快全国工程质量检测数字化监管平台建设。

(责编：王仁宏、吕骞)

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