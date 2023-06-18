新华社天津6月18日电 题：感受协同发展的持续动力——夜色中京津冀三地生产一线见闻

新华社记者

打破“一亩三分地”，开辟融合试验田。京津冀协同发展9年多来，一系列新变在三省市落地生根、开花结果。与人们熟悉的白昼节奏相比，夜色里的京津冀生产作业一线又是怎样的场景？记者近日分赴天津港、河北保定·中关村创新中心及北京大兴国际机场三地代表性点位调研，在灯火通明中感受协同之变、融合之美。

天津港：有“融”乃大打造世界级港口群

入夜，凉凉的海风给码头上忙碌的工人带来一丝惬意。走进夜色中的京津冀海上门户天津港，灯火通明中，一艘货轮缓缓靠岸，装有平行进口车的集装箱正在卸船。这些平行进口车第二天一早将运到恭天供应链科技（天津）有限公司在港区指定的保税仓库。

“今年以来每月自营批发、零售的汽车数量达到五六十辆，为国内企业代理的有150多辆，营业额比去年同期翻番。”企业负责人薛龙说。

作为占全国七成的平行进口车集散地，天津港今年承接了多批平行进口车落地，京津冀地区是主要销售市场。作为行业头部企业，恭天供应链科技（天津）有限公司进口的车约有1/3销往北京、河北以及周边地区。

“平行进口车基本是现车，配置比较丰富，很受京津冀地区客户的欢迎。”薛龙说。

午夜时分，天津港第四港埠有限公司码头上，“联合皇冠”轮正在进行接卸作业。这艘大型散装船装载的17万吨铁矿石，大部分将通过海铁联运送往河北。

京津冀协同发展9年多来，越来越多的港口互动将天津与河北串联起来。以海铁联运为例，截至目前，天津港共开通海铁联运通道44条，京津冀区域通道数达到8条。一个世界级港口群的轮廓日益清晰。

在铁路新港北中心站，石家庄—天津港海铁联运班列夜幕下货物运输依旧繁忙。石家庄新恒通国际货运代理有限公司总经理陈佳介绍，天津港在集装箱调运等方面下了很大功夫，“海铁联运班列的开通有效降低了运输的时间成本”。

晚间，一辆辆氢能重卡驶出港区。今年以来，27辆氢能重卡往返于天津港和河北旭阳能源有限公司之间的钟摆运输线上，天津港至河北定州的氢能重卡示范应用场景正式启动。天津港到北京马驹桥物流园的高速公路自动驾驶先导应用试点也将在今年建成，自动驾驶物流车将在这里真正“开跑”。

保定·中关村创新中心：构筑“类中关村”创新生态系统

华灯初上，河北保定·中关村创新中心内依然热闹。

晚上8点多，走进河北思瑞恩新材料科技有限公司生产车间，伴随着机器轰鸣声，4条自动化生产线正开足马力，磨切、挑拣、分装、打包……车间经理黄素清和几名工人在设备间忙碌着，这批精密研磨抛光材料是加紧为外国大型汽车厂商赶制的。

“2017年，看中了这里的厂房租赁补贴并提供资金扶持，我们北京的研发团队整体入驻保定·中关村创新中心。”公司技术总监许亚杰说，经过几年发展，公司规模不断扩大，利润水平快速增长，技术水平在全球具有较强竞争力。

保定·中关村创新中心位于河北省保定高新区，是中关村在京外设立的首个创新中心。2015年启动以来，这里瞄准新能源、现代装备制造、医疗等新兴产业，相继引进一批科技含量高、带动力强的产业项目，探索出“一中心、一基地、一园区”协同发展路径，聚焦打造产业协同新地标，不断完善机制、搭建平台、强化服务，着力构筑“类中关村”创新生态系统。

同样，夜里忙着生产的还有保定迈卓医疗器械有限公司。在其1万余平方米的生产车间内，50余名工人正在加紧组装、调试制氧机，3辆大货车排队等待出厂，500余台制氧机将被运往上海、湖南等地。

“订单已经排到一个月以后了，现在工人每天都在加班加点生产，目前国内的订单量是往年的5倍。”公司总经理石宝珠说，依托中心优越的创新发展环境，企业年生产能力达50万台，产品覆盖医用、家用、工业等多个领域，广销160多个国家和地区。

保定·中关村创新中心负责人张曙光表示，作为北京研发、河北保定转化的生动实践，保定·中关村创新中心已基本形成新一代信息技术、生物医药、新能源及智能电网三大产业微集群，吸引超过300家企业入驻，获得知识产权1000余件，吸引双创人才超4000人。

北京大兴国际机场：汇聚智能与温暖

夜幕来临，北京大兴国际机场四层出发大厅，不同功能、强度的灯光从顶端倾泻而下，光影交织、流动、倒映在水晶般的地面上，充满科技魔幻的现代感。

作为京津冀协同发展的标志性基础工程，投运四年来，大兴机场正在成为一座平安、绿色、智慧、人文的全球四型机场标杆。自开航以来，大兴机场共计保障进出港航班59万架次，共承运旅客近7000万人次。截至6月13日，大兴机场今年累计执行进出港航班12万余架次，累计保障旅客1527万余人次，生产运行持续恢复、整体向好。

晚上8点左右，四层出港大厅的东航国内值机柜台，一个直播行李转运画面的屏幕吸引了旅客驻足观看。工作人员根据智能显示屏的提示，能够准确为每一件行李找到“座舱”。

“行李错运和丢失曾是民航旅客投诉的一个焦点。”大兴机场航站楼管理部行李模块业务经理徐林说，我们在行李条中嵌入RFID芯片，定位它“走”过的所有节点，准确率可达99%以上。旅客通过手机App就能查询行李位置，像查快递一样方便。

晚上12点，机场运行中心一层值班大厅依然人头攒动。149个蜂巢式席位，供空管、航空公司、消防、急救等44家单位协同办公。席位前方一块巨大的电子显示屏上，航班相关数据实时更新。

夜晚的大兴机场，人流不如白天那么密集，有时间的旅客可以逛逛这座“网红打卡地”。

在一层国际到达层，旅客可以通过机器人检索书目、扫码免费读书，还能在这里办卡借书异地还书，享受42天的借阅周期。这是国内第一家开在机场里的公共图书馆，旅客不只把大兴机场当做旅途一站，也可以当做休闲娱乐目的地。

让机场更有温度，大兴机场已成为一个可以坐飞机的“城市会客厅”，也成为京津冀地区1亿多人飞向未来的新起点。（记者毛振华、王井怀、梁姊、丁静、赵鸿宇）

(责编：杨光宇、牛镛)

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