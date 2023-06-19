海外网 李雪钦

“电子客票极大提升出行效率，旅客购票、检票、乘车流程一气呵成”“不用提前半小时甚至1个多小时跑到车站排队取票，退票也方便多了”“不用担心车票遗失，无需处理纸质票证，更环保”……电子客票在交通运输领域已普遍应用，乘客网上购票、刷身份证乘车，省时省力更省心。为满足广大旅客差异化出行需求，中国国家铁路集团有限公司（以下简称“国铁集团”）推出新型票制产品，并试行在线选铺服务。专家认为，运用数字技术改善票务服务，可以进一步提升旅客出行体验，满足快速化、便捷化的出行需求。

“高铁月票”上新了

上午9点半，从江苏南京前往宜兴的徐女士已经到达南京南站候车室等待检票。因为工作需要，徐女士每周至少要往返南京、宜兴一至两次，这次她购买的是1180元的20次计次票。“相比平时单独购票，计次票每趟能省十几元。关键是快捷方便，不用提前抢票，随时出发，到站就能坐车。这次看到APP里显示车票、车次都很充足，我就没有提前预约，进站后选择时间最近的一趟就直接刷身份证上车。”徐女士说，节假日车票可能会比较紧张，所以她已经预约好了端午节的车票。

为进一步方便城市间人员乘车往来交流，国铁集团对电子客票产品进行了创新升级，推出20次计次票和30日定期票等新型票制产品，打破传统客票须乘坐票面指定日期及车次的限制，旅客可在有效期内乘坐符合条件的任意车次。产品支持席位预约和直接刷证两种乘车方式，能够满足旅客提前规划行程、随到随走等不同需求，简化了多次购票、改签、退票的繁琐流程。

计次票、定期票有什么区别？怎么买？如何用？12306网站相关负责人介绍，旅客可在12306网站和APP上为本人或其他乘车人实名购买产品，并享受折扣优惠。20次计次票可在90天有效期内最多乘坐20次指定发到站和席别的列车，较适合每周往返两地的通勤人群。30日定期票产品类似月票，可在30天有效期内最多乘坐60次指定发到站和席别的列车，适合工作日均有双城往返需求的通勤人群。

此外，国铁集团还在12306网站和APP上试行在线选铺服务，选择通达全国各区域的230趟高铁、普速旅客列车作为试点，提供在线自主选铺服务。国铁集团相关负责人表示，在线选铺服务有利于提升旅客购票体验，更好地满足旅客便捷美好的出行需求。

旅客“尝鲜”热情高

“这个功能解决了很多麻烦”“非常人性化，很有用”“已经操作了，等待审核成功”……铁路推出学生优惠资质在线核验服务的消息在网络上引发热议，学生旅客纷纷点赞并“尝鲜”。

为进一步做好学生优惠票发售工作、方便学生旅客乘车出行，有针对性地提供精细化服务，6月5日起，铁路12306APP提供学生优惠资质在线核验服务，在中国高等教育学生信息网按时完成每学年学籍电子注册的普通高校学生可进行在线核验。

据悉，需要在线核验的学生旅客可登录铁路12306APP，在“我的”界面中点击“学生资质核验”，根据学生证信息依次填写学校所在地车站、家庭所在地车站、预计毕业年份等内容并提交审核。

“使用数字技术改善票务服务、提升旅客的出行体验与满意度，对于更好发挥铁路运输大动脉功能、密切各地人员往来、畅通国内大循环有积极意义。”中央财经大学中国互联网经济研究院副院长史宇鹏接受本报采访时说，旅客通过APP足不出户在线选铺，通过购买定期票、计次票等新型票制产品随到随走，实现“一部手机走天下”，节约旅客的出行成本，提升出行体验。通过运用数字技术，可以提供多样化出行菜单，为旅客带来定制化、个性化的出行服务，更好地满足不同类型旅客的需求。

电子客票更环保

目前，电子客票在铁路、民航领域基本实现了全覆盖，道路客运联网售票水平也在不断提升。

在甘肃兰州客运中心的候车大厅，因工作需要常年往返兰州市与白银市平川区两地的刘先生说：“票价还是46元，不用排队购票了，网上购票后，只带身份证就可以检票乘车，相较以往确实方便。”

国务院去年初印发《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》，提出稳妥推动交通运输票务系统信息共享和对外开放，提高道路客运联网售票水平，普及电子客票。交通运输部办公厅去年4月印发《关于做好道路客运电子客票推广普及有关工作的通知》，提出积极推广全程无纸化乘车、实时在线退改签等服务。

专家认为，深化电子客票应用，可以为广大旅客提供更加实惠、便捷的出行体验，提升旅客服务质量和出行效率，特别是能够加快节假日客流高峰期中转效率，也更加绿色环保。不可忽视的是，电子客票也会带来网络安全、数据安全和个人信息保护等方面的问题，相关部门应加强道路客运电子客票信息安全管理，规范信息采集、传输、存储、应用流程，严防旅客个人信息等数据泄露。

(责编：杨光宇、牛镛)

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