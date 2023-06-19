原标题：苏宁易购618全程大数据：门店客流同比增长200%

6月18日，苏宁易购发布《618“家消费”新趋势报告》。大促期间，苏宁易购全国门店客流同比增长超200%，家电家装一站式购物订单量翻倍，其中5万元以上套购订单同比增长153%，以旧换新订单同比增长128%。今年618，线下实体加速回暖，大宗消费提质扩容，新趋势品、绿色智能、夏日高温、下沉市场、直播电商等成为撬动“家消费”快速增长的密码。

绿色智能成“全民消费习惯” 以旧换新订单量增128%

今年618，绿色低碳、智能互联逐步成为“全民消费习惯”。近日，多部委联合印发《关于做好2023年促进绿色智能家电消费工作的通知》，要求进一步做好2023年促进绿色智能家电消费相关工作。在各地各级绿色智能家电补贴和平台优惠带动下，618节能、智能家电“快速起量”。苏宁易购数据显示，大促期间，门店以旧换新订单量同比增长128%，其中手机数码产品成为“绿色循环”消费的主力。家电方面，一级能效产品成为用户购物首选，其中节能冰箱销量同比增长18%，“空气洗”节水洗衣机销量同比增长29%。

伴随越来越多年轻人成为置家消费主力军，能够解放双手、提升生活幸福感的智能家电在今年618格外走俏。苏宁易购数据显示，大套数洗碗机、洗烘一体机、无线洗地机、微蒸烤一体机取代传统大家电，成为“新结婚四大件”，销量同比增长分别达274%、193%、156%、219%。净水设备加速普及，净热一体机销售同比增长61%。同时，智能猫眼、智能门锁等智能安防系统也备受欢迎，销售同比增长31%和117%。此外，伴随养宠家庭逐步增多，猫狗等“毛孩子”专用智能家电增长迅速，宠物智能喂食器销售同比增长达97%。

清凉制冷家电成今夏爆款 热浪带动中央空调销售增95%

今年618正值炎炎夏日，在高温天气带动下，带有清凉、制冷功能的家电产品迎来销售爆发。数据显示，618期间，苏宁易购空调销售同比增长43%，“新风除菌、快速制冷、绿色节电”成为消费者选购空调的三大标签。广东、广西、四川、陕西、江苏五大省份“热力值”最高，空调销售同比增长最快。除挂机、柜机等独立机型外，中央空调也成为今夏爆款，销售同比增长达95%。

同时，由于夏日空调制冷需要，门窗紧闭情况增多，越来越多的消费者选择“空调伴侣”改善室内对流和空气质量，净化风扇、空气循环扇销售持续攀升，同比增长分别达671%、32%。由于南方迎来梅雨季节，线上除湿器销售同比增长92%。此外，冰箱等制冷设备也迎来销售小高峰，500L以上大容量冰箱销量同比增长27%，家用冰吧、酒柜、即冷饮水机等“解暑利器”销量同比增长53%。

夏日家电的火热销售，也催生了旺盛的服务需求。苏宁易购物流数据显示，今年618，整体发货量同比增长23％，空调套购送装服务占比超45％，空调安装量同比增长28％。苏宁易购帮客家电清洗类订单同比增长70％，家电维修订单同比增长30％。

暑期影音娱乐设备旺销 年轻人偏爱手机数码“一站购齐”

随着全国高考、中考陆续结束，暑期正式来临。618期间，苏宁易购手机数码产品迎来焕新潮，其中折叠屏手机销售同比增长157%。购买新机的用户中，00后消费者占比4成，OPPO、vivo、华为成为最受年轻人欢迎的Top3国货手机品牌。在购物方式上，年轻消费者偏爱一站式购齐，“手机+平板+电脑+无线耳机”成为最受学生党欢迎的“数码四件套”。

此外，暑期也进一步带动了影音娱乐消费。苏宁易购数据显示，今年618，75吋取代65吋成为主流电视尺寸，消费持续向“大屏时代”迈进，75吋以上大屏电视销量同比增长53%。画框电视、游戏电视、激光电视成为最受年轻人欢迎的三大新趋势爆款，销量同比增长分别达155%、63%和57%。同时，投影仪也成为居家“氛围感”观影神器，销售同比增长177%。

今年618苏宁易购持续携手美团、饿了么发力即时零售，消费者可以在家中享受“数码外卖”带来的便利。苏宁易购数据显示，6月18日当天恰逢父亲节，家住南京洪武路的消费者通过美团平台在南京新街口苏宁易家下单了一台荣耀80手机，仅用8分钟就由骑手送货到家，成为“最快一单”。

“线上买券线下消费”成新趋势 小镇居民偏爱品质化、多功能家电

今年618，居民消费习惯加速改变，在城市商圈，直播经济加速与实体经济融合，“线上买券线下消费”成为“剁手新姿势”。618期间，超3成消费者先在直播间锁定门店优惠券，再到门店体验实机下单，苏宁易购门店官方直播间发券量同比增长300%。同时，门店的“亲子体验经济”迎来爆发，超4成到店消费者倾向参与门店体验活动再下单，618期间苏宁易购全国门店累计开展嗨购音乐节、新品品鉴、美食课堂、吃龙虾大赛、免费吃冷饮等活动5000余场，带动门店客流同比增长超200%。

值得一提的是，大促期间，三四线城市及县镇等下沉市场消费潜力加速释放，尤其是新趋势商品消费呈现较高增速。苏宁易购零售云数据显示，618期间，县镇市场新风健康空调销售同比增长86%，洗碗机、集成灶、嵌入式烤箱等“厨房神器”备受喜爱，销售同比增长分别达89%、61%、143%。大容量、大尺寸、多功能家电也成为小镇居民置家必备，85吋以上大屏电视销售同比增长216%，十字门冰箱销售同比增长82%，洗烘一体机销售同比增长114%。

苏宁易购表示，将持续聚焦用户“家消费”升级需求，加大优质商品供给、提升场景体验，强化服务能力，以“好商品”“好价格”“好体验”挖掘消费新增量。

(责编：曹淼、李源)

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