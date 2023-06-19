本报记者 赵秋丽 李志臣

原标题：数字文化产业发展按下“加速键”

【深入学习贯彻党的二十大精神·中国式现代化】

在4月召开的2023青岛数字文化应用发展大会上，多个齐文化成语故事，通过动画的形式，以皮影戏的效果闪耀岛城，让数字技术和齐文化碰撞出创意火花，有趣而又形象的展现形式收获了一大拨粉丝。

数创淄博，美好生活。

党的二十大报告指出，全面建设社会主义现代化国家，必须坚持中国特色社会主义文化发展道路，增强文化自信。近年来，山东省淄博市立足齐文化、陶琉文化、丝绸文化等优势，以打造中华优秀传统文化“两创”标杆城市为目标，深入实施创新驱动发展战略，以文化和科技融合作为新引擎，积极培育文化产业新业态新场景，为全市数字文化产业发展按下“加速键”。

底蕴传承：续写发展生命力

在淄博，说起拿下首届“振兴传统工艺·鲁班杯”全场大奖的《江山如画》，几乎家喻户晓。

“我们的陶瓷作品《江山如画》元素选自北宋画家王希孟创作的《千里江山图》，撷取其中的青绿山水，采用汉青陶瓷公司专有的‘无缝贴花’技术手工制作。画面加入珐琅彩非遗技艺，描绘山峰起伏，以24K真金手工描金围边，浓淡之间，东方之美展露无遗。这也是我们首次尝试用数字化技术大规模地将中华传统绘画呈现在瓷器上。”山东淄博汉青陶瓷有限公司总经理黄少晨介绍，作品将宋朝风韵与现代生活美学相融合，大气磅礴。

淄博是齐国故都、陶琉名城，拥有120年的近现代工业历史。作为一座老工业城市，淄博如何实现数字文化产业“破圈”？靠什么玩转“数字”前沿？

千年窑口火焰升腾，点亮了光华耀目的淄博陶瓷；延绵于淄河两岸的琉璃炉，烧制出如宝似玉的琉璃器皿……淄博是一座兼具文化厚度和产业活力的魅力之城，陶瓷、琉璃、丝绸等传统优势产业和区域产业集群，让它拥有发展“山东手造”的天然优势。守正与创新，在“山东手造·齐品淄博”的匠心打造中碰撞出多彩火花。

随着近段时间以来淄博旅游的火爆“出圈”，陶瓷、琉璃、蚕丝织巾也成为令各地游客心心念念的文创产品。前不久，淄博大染坊丝绸集团有限公司与海岱楼钟书阁合作推出了丝巾和手帕，将海岱楼这一淄博新晋“网红”地标的形象印制在传统丝绸制品上。由于设计吸睛、价格亲民、推介有力，这些产品一举成为“爆款”，深受游客尤其是年轻人的喜爱。

此次与海岱楼钟书阁“跨界”合作推出的文创产品，只是大染坊公司一系列丝绸手造产品的“冰山一角”。作为全国制造业单项冠军示范企业和全国文化产品出口重点企业，大染坊公司在持续推进生产工艺更新迭代和新型面料创新研发的同时，不断深挖丝绸文化，博采齐鲁文化、陶瓷文化等精髓，将勾、编、绣等传统丝绸织造技艺融入现代生产工艺，打造出包括丝绸艺术品、旅游产品、服装服饰、文化创意产品等在内的几大系列上千个花色品种的庞大手造产品矩阵，不仅具有浓郁文化魅力和较高艺术价值，也兼顾了实用性和功能性。部分高端产品因原料稀缺、工艺复杂，甚至要以克论价。

淄博市文化体制改革和文化产业发展中心主任扈振吉表示：“一直以来，淄博市委、市政府高度重视数字文化产业发展工作，由淄博市委宣传部牵头，集中精干力量，定期调度推进，建立‘数创淄博’重点数字文化企业项目库，对数字文化企业、孵化器、园区进行培育扶持，全力推动数字文化产业发展。”2022年，淄博市规模以上文化产业企业182家，其中新业态企业15家，较上年增加4家，实现营业收入44.65亿元，同比增长19.1%。

科技创新：激活产业驱动力

在淄博，一个个超现代的数字文化场景不断给人们带来神奇体验。

在鸿翼创谷世纪天鸿创业孵化平台、齐新文创园众创空间等数字文化创新创业孵化平台，越来越多的数字文化团队、企业“破壳”孵化。“蹴鞠侠”是淄博圆引动漫科技有限公司的原创动漫形象，主体形象要素来自繁体“齐”字和传统蹴鞠的形象，目前拥有表情包、文化衫、陶瓷杯、抱枕等衍生产品，圆引动漫的二维动画、三维动画、影视特效和VR虚拟仿真等业务做得风生水起。山东大齐陶瓷艺术中心开行业之先河，利用先进的数字设计和现代技术，在高端“羊脂白玉瓷”雕塑浮雕及高温窑变釉产品研发上实现新突破。

在文化与科技深度融合的背景下,淄博市以顶层设计为引领，加快培育壮大新产业、新业态、新消费模式，引导支持文化企业进行数字化转型发展，为数字文化产业发展开辟了新路径、注入了新活力。

华光国瓷便是很好的例证。“我们在自主创新与技术进步工作方面走在了全国同行业前列，拥有全自动数控滚压成型生产线、智慧窑炉数字化车间，发明专利5项、实用新型专利2个、外观设计专利30项、著作权258项。传统制造正转向智能制造，日用陶瓷产业变成文化创意产业。”淄博华光国瓷科技文化有限公司董事长苏同强介绍，他们正顺应数字化发展趋势，在多领域布局数字化项目，努力让“数字”渗透到生产的每个环节。

科技添翼，淄博市推动传统文化产业创新发展，提升文化产品的科技含量和附加值；加快发展文化创意、手机电视、网络电视、数字出版、动漫游戏等新兴文化产业，拓展文化发展领域和空间；通过技术研发和成果转化，促进数字文化“产、学、研、服”一体化发展，提升数字文化技术水平，支持原创及衍生产品开发；打造数字文化创新创业孵化平台、高层次人才集聚平台等，让数字经济创新资源不断集聚，为数字文化产业高质量发展提供了有力支持。

对此，淄博圆引动漫科技有限公司总经理李兵深有感触。他说：“淄博市围绕数字文化产业深入实施科技型企业梯次培育计划，加快孵化培育、成长扶持、推动壮大，使我们这样的企业受益匪浅，群体规模不断壮大。”

世纪天鸿《基于全产业链的出版产业孵化平台建设》和汉青陶瓷《定制化日用陶瓷装饰的三维打印过程精准控制技术及其应用》，入选山东省新旧动能转换文化创意产业重大课题攻关项目，目前项目进展顺利；2022年，超越轻工等4家文化企业入选国家文化出口重点企业，淄博市入选数量位居全省前列；山东硅元、华光国瓷获评山东省文化和科技融合示范基地，以科技赋能，以网络化、智能化为动力，实现了文化和科技的融合；卓创资讯、圆引动漫等21家企业入库“数创淄博”进行重点培育……

这一项项举措、一个个成绩，是淄博不断加大科创力度、激活产业驱动力，有力推动数字文化产业逐步发展壮大的生动注脚。

创意融合：赋予时尚创造力

在刚刚结束的第十九届中国（深圳）国际文化产业博览交易会上，一批有特色、有趣味、热度高、人气足的淄博新文创集中亮相。琉璃、陶瓷、软陶等传统手造技艺与当下潮流文化IP相结合，全方位推介“好客山东 好品山东”品牌。其中，2.8米长的软陶泥塑“淄博烧烤”系列微场景作品引得观众频频驻足、拍照。

“我们用软陶泥塑的表现形式生动还原‘淄博烧烤’场景，以传统的泥塑、面塑技法为根基，以数字化设计结合现代新材料，创造出新的艺术表现形式。”淄博市市级非遗传承人、淄博小虾米软陶艺术工作室负责人王枝介绍。

数字赋能，文化“出圈”。这是一股澎湃的浪潮，推动“数字化”为文化赋能，也使淄博数字文化产业迸发出蓬勃活力和发展动能。

如今，“数字+文化”产生的跨界效应，正在淄博不断焕发新活力。淄博市大力发展数字经济，培育数字文化新业态和新经济创新平台，实施数字产业提升行动，以激发文化产业创新创造活力为抓手，让优秀传统文化“活”起来，城市文化“融”起来，数字文化“建”起来，文化品牌“强”起来，文化企业“优”起来……数字文化产业呈现百花齐放、各具特色的发展态势。

“我们用AI技术帮助用户学习写作，致力于解决大模型技术在中文教育场景中应用落地的问题。我们开发的App目前已积累超千万的注册用户。”世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会秘书张立杰对企业未来前景充满信心。

据了解，淄博市坚持以“文”塑神、以“创”塑形，做好地域特色和打造品牌、传统文化和时尚创意、讲述淄博故事和促进文化交流三篇结合文章。持续深化与中央美术学院合作，创新设计齐品、淄味、聊斋、蹴鞠、烧烤等五大系列视觉形象系统，有效提升了陶琉、玻璃、丝绸等传统产品的文化附加值。与故宫文创、中视实业集团、国家博物馆等对接合作，以“新手造、新创意、新赋能”为主题举办“山东手造·齐品淄博”城市礼物创意设计大赛。传统和创意的结合，为文创产品附加年轻、时尚、靓丽元素，加速了淄博传统文化资源向文化IP的转化，以文创力量塑造城市新名片。

向新而行，乘风破浪。眼下，淄博市正厚植数字经济沃土，发挥重大文化产业项目的带动作用，扶持打造一批数字文化产业龙头企业、项目、示范基地，促进文化和科技深度融合，让数字文化产业新业态蓬勃发展，新活力持续迸发。

(责编：杨曦、陈键)

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