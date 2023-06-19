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世界首个合成人类胚胎引发伦理争议

2023年06月19日09:14 | 来源：科技日报
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原标题：世界首个合成人类胚胎引发伦理争议

　　科技日报讯 （记者张佳欣）据外媒6月15日消息，来自美国加州理工学院和英国剑桥大学的一个研究团队表示，他们首次从干细胞中创造出一种不含卵子和精子的合成人类胚胎样结构。

　　据英国《卫报》报道，这些结构相当于处在人类发育的最早阶段，没有跳动的心脏或大脑，但具有后来可以形成胎盘、卵黄囊和胚胎本身的细胞。研究人员表示，这一成果可能有助于推进对遗传病或流产原因的了解。但同时，这项研究引发了法律和伦理方面的争议，因为实验室培育的实体不在现行立法范围之内。

　　该研究尚未在期刊上发表。当地时间14日，加州理工学院和剑桥大学生物学和生物工程教授玛格达莱纳·泽尼卡－戈茨在波士顿举行的国际干细胞研究学会年会上介绍了这项研究。她宣布：“现在，我们可以通过胚胎干细胞的重新编程创造类似人类胚胎的模型。”

　　泽尼卡－戈茨还表示，他们将胚胎培养到“刚好超过自然胚胎发育14天的阶段”。这种合成人类胚胎几乎可以发育成体内的任何细胞类型。

　　每个模型结构都是从单个胚胎干细胞生长出来的，达到了被称为原肠形成的发育里程碑的开始阶段，即胚胎从一个连续的细胞片转变为形成不同的细胞系，并形成身体的基本轴。在这个阶段，胚胎还没有跳动的心脏、肠道或大脑的起点，但模型显示已存在原始细胞，即卵子和精子的前体细胞。

　　这一进展突显出该领域的科学发展速度超过了立法的速度，英国和其他地方的科学家已经在着手起草自愿准则，以管理合成胚胎的研究工作。

　　美国有线电视新闻网（CNN）报道称，与体外受精（IVF）产生的人类胚胎不同，IVF有一个既定的法律框架，但目前还没有明确的法规来管理人类胚胎的干细胞来源模型。英国弗朗西斯·克里克研究所的副研究主任詹姆斯·布里斯科表示，迫切需要制定法规，为创建和使用人类胚胎干细胞衍生模型提供一个框架。

(责编：杨曦、吕骞)
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