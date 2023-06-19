近年来，河南省虞城县始终坚持以青少年科学普及为重点，以“立德树人”为目标，以发展青少年科普教育为重要任务，发挥优势，多措并举，不断强化青少年科技教育，打造“科普助力，健康向上”工作品牌，取得了显著成效。

以科普宣传促未成年人思想教育实践。虞城县科协将全县未成年人的思想道德建设和科学素质培养有机结合，通过开展“科技宣传周”“全国科普日”“迎六一科普知识进校园”“科普大篷车进校园”，学雷锋志愿服务月暨“学雷锋我行动”主题教育实践活动，组织全县中小学学生到“关爱之家”观摩学习以及“世界读书日”等系列活动，切实加强青少年科普教育管理和指导，融入社会主义核心价值观教育，使科普宣传活动成为培养未成年人进行科学素质建设的重要平台，推动了未成年人思想道德教育和科普教育同频共振。

以科普活动交流增强青少年科学素质。虞城县科协先后邀请县科技专家、省青少年科技中心专家为该县中小学生开办科技讲座10余场次；积极组织青少年学生到县一中科技馆、县高中“创客活动中心——烛火创客空间”参观体验，参加人数达600余人次；在2022年12月中旬，县科协与县气象局联合组织开展智惠行动·百会百县乡村行—气象科普进校园活动，县高级中学、第一初级中学等多所学校的3200余名学生通过线上实时收听收看了中国社会科学院院士、中国徒步穿越南极第一人秦大河主讲的直播活动，并参加了线上互动；指导成立虞城县心理志愿服务队，组织专业心理科普志愿者到城乡中小学校开展心理健康讲座和培训交流30余场次，旨在教育和引导未成年人树立远大理想和正确的世界观、人生观、价值观，培养他们高尚的思想品质、道德情操和爱党爱国情怀。

以加强科普场所建设丰富青少年科普阵地。虞城县科协大力推进在中小学校“双减”形势下开展青少年科技教育活动，分别在县第一初级中学、县第一实验小学等六所中小学校开展试点工作，组织科技工作者开展丰富多彩的科技进校园活动，成效显著，县第一实验小学经层层筛选，被中国科协青少年科技中心和中国青少年科技辅导员协会共同确立为“科创筑梦助力双减试点单位”，成为商丘市唯一通过审核的中小学校，并成功通过了全省仅有两个中国科协青少年科技中心资助建设“科创筑梦”工作样板间的审核，丰富了科技教育活动资源；指导县高级中学、县第一初级中学、县第一实验小学、县仁文小学成功创建河南省青少年科技特色学校，第一初级中学科技馆被市科协评为“商丘市科普教育基地”，为发挥科普示范学校的示范带头作用创造了有利条件；先后在2014年、2017年、2020年和2022年四次成功举办“流动科技馆”活动。截至目前，科技馆共接待全县青少年学生超200000余人次参观体验，通过科普展览、科学实验、演示参观、播放科普电影等形式，让学生近距离感受科技的无穷魅力，有助于激发培养学生的科学兴趣爱好，拓展青少年思维能力。

以赛促训提高青少年创新实践能力。虞城县科协积极联合县教体局积极组织青少年学生参加全国青年科普创新实验暨作品大赛、河南省青少年科学素质大赛、河南省青少年科技创新大赛等竞赛，特别是在2023年4月上旬，由县科协承办的第二十二届河南省青少年机器人竞赛商丘分区赛暨商丘市青少年机器人竞赛活动成功在我县举办，来自商丘各县（市、区）400余名青少年参赛选手齐聚赛场，同台角逐。县科协通过组织、鼓励青少年参与竞赛活动，为学生提供了参与实践的平台，架起了互动交流学习的桥梁，推动了科学技术知识的普及，激发了青少年探索科技的热情，促进了青少年科技素养的提升，助推了“双减”政策落地见效。

虞城县科协副主席汤亚杰介绍，虞城县科协依托所属学会、协会和广大科技工作者、科普志愿者，发动科技辅导员、科普信息员积极开展形式多样的科普志愿服务活动，激发未成年人科技兴趣，开发未成年人智力，为“形成一大批具备科学家潜质的青少年群体”贡献科协力量。（王支援 李宁 ）

(责编：董童、李源)

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