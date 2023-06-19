人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

《中国陆域生态基础分区》方案发布 

2023年06月19日10:12 | 来源：人民网
小字号

人民网北京6月19日电 （记者杨曦）据自然资源部消息，近日，自然资源部印发《中国陆域生态基础分区（试行）》（自然资办发〔2023〕19号，以下简称《分区方案》），将全国陆域生态系统在不同区域尺度上进行综合分区，旨在夯实国土空间生态保护修复工作基础，为分区分类开展生态保护修复、生态监测评价预警等工作提供国家统一的基础性框架，为维护国家生态安全和提升生态系统多样性、稳定性、持续性提供技术支撑。

《分区方案》从满足国家山水林田湖草沙一体化保护和系统治理需要、维护国家生态安全出发，立足我国自然地理格局、遵循生态系统演替内在规律，坚持系统观念，一体化考量地上、地表、地下自然要素，综合考量气温、降水、地貌、土壤、植被、土地利用类型、构造、成土母岩、地下水等要素的空间相似性和分异性，以及造成生态区域差异性的主导要素，以第三次全国国土调查成果为基底，利用空间分析技术、遥感综合判释技术和野外实地验证，采用自上而下、逐级嵌套方式进行不同区域尺度综合分区，将全国陆域（不含港澳台地区）生态系统在不同区域尺度上分为一级生态区6个、二级生态区47个、三级生态区233个。

根据《分区方案》，一级生态区共6个。旨在为国家宏观尺度生态安全风险评估提供基础框架，划分依据主要考虑季风气候影响程度及温度水分差异、现代地势轮廓及大地构造格局，及其所造就的宏观生态系统景观差异性，并与“三区四带”国家生态安全屏障自然格局相衔接。分区命名方式为“大地理位置+生态区”，分别为：东北生态区、黄河重点生态区、长江及川滇重点生态区、东南生态区、青藏高原生态区、西北生态区。

二级生态分区47个。作为对一级生态区的进一步划分，该分区主要面向区域景观尺度生态问题与风险监测评价，以及生态结构、格局、质量、功能等方面的生态修复成效评价。划分依据主要考虑大地貌组合类型特征、生态系统类型及其组合特征、区域断裂及成土母岩（质）型特征。分区命名方式为“大地貌类型+生态区”，并在一级分区的基础上进行分级编号，如1.1大兴安岭生态区。

三级生态区233个。作为对二级生态区的进一步细分，该分区是开展生态监测评价预警的基础单元，主要面向生态修复参考系设置、区域生态修复导则制定、生态恢复力评价和模拟等。划分依据主要考虑地貌组合类型、土壤类型、植被型组及土地利用类型、一般断裂及成土母岩（质）类等特征。分区命名方式为“地貌类型＋主要生态系统类型＋生态区”，并在二级分区的基础上进行分级编号，如1.1.1大兴安岭北段中山森林生态区。

(责编：杨曦、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
《中国陆域生态基础分区》方案发布
　　人民网北京6月19日电 （记者杨曦）据自然资源部消息，近日，自然资源部印发《中国陆域生态基础分区（试行）》（自然资办发〔2023〕19号，以下简称《分区方案》），将全国陆域生态系统在不同区域尺度上进行综合分区，旨在夯实国土空间生态保护修复工作基础，为分区分类开展生态保护修复、生态监测评价预警等工作提供国家统一的基础性框架，为维护国家生态安全和提升生态系统多样性、稳定性、持续性提供技术支撑。 《分区方案》从满足国家山水林田湖草沙一体化保护和系统治理需要、维护国家生态安全出发，立足我国自然地理格局、遵循生态系统演替内在规律，坚持系统观念，一体化考量地上、地表、地下自然要素，综合考量气温、降水、地貌、土壤、植被、土地利用类型、构造、成土母岩、地下水等要素的空间相似性和分异性，以及造成生态区域差异性的主导要素，以第三次全国国土调查成果为基底，利用空间分析技术、遥感综合判释技术和野外实地验证，采用自上而下、逐级嵌套方式进行不同区域尺度综合分区，将全国陆域（不含港澳台地区）生态系统在不同区域尺度上分为一级生态区6个、二级生态区47个、三级生态区233个。…
住建部：以数字赋能推动建筑工程品质提升
　　人民网北京6月19日电 （记者王仁宏）工程质量工作直接关乎人民群众的利益和福祉，是推动高质量发展、为人民群众创造高品质生活的重要载体。近日，住房和城乡建设部在浙江省台州市组织召开全国工程质量数字化监管现场会。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部