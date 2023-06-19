原标题：阿里全球数学竞赛决赛真题曝光 难度堪比博士资格考试

8小时5道题，来自全球19个国家或地区，超过600名最有天赋的数学选手，开启在线烧脑的一天。

6月17日下午2时，2023阿里巴巴全球数学竞赛决赛正式开考，赛事发起人马云也到杭州现场观赛。考试一结束，数赛组委会公布了本届决赛的全部题目。

与“张师傅扭宽面扭出莫比乌斯环”等源于生活、旨在激发数学灵感的初赛试题不同，决赛试题均为严谨的理论数学题，由来自世界各地顶尖高校的数学老师命题，更注重考察选手的知识储备与专业能力。

今年的决赛命题范围包含代数与数论、几何与拓扑、分析与方程、应用与计算数学、组合与概率5大赛道。参赛选手需先从以上五个赛道中选择一个主赛道，以及一个副赛道。主赛道的5道题答对得100分，副赛道的2道题答对得20分，总分最高120分。

决赛时间从北京时间6月17日下午2点至18日的凌晨6点，参赛选手可选择比赛窗口期内任意连续的8小时作答。组委会将根据主赛道和副赛道的总得分进行评奖。

据了解，历届金奖得主的决赛得分均在100分以上，其中甚至还不乏得满分的选手。大量新生代数学家通过数赛走向更大的舞台，如获得首届金奖的青年数学家韦东奕。

今年的决赛选手中，既有来自北大、清华、牛津、MIT等名校学生，也有律师、销售员、文物修复师、程序员等，他们来自各行各业，都对数学充满热爱与痴迷。

其中，来自江西应用科技学院的官协，曾为了“闭关”钻研数学题，用电子锁把手机锁在箱子里42天。今年是他第二次打进决赛，可就在决赛前一天出了车祸。官协咬紧牙关，在医院打着绷带在线答题。对于身体状况，他直言，“希望能赶在颁奖典礼前愈合。”

“菜鸡的我只瞎做了一题半”“勉勉强强只做出来了两道多一点”，不少决赛选手均表示本届决赛试题难度不小。

曾参与命题的北京大学博雅特聘教授、数学科学学院副院长刘若川透露，决赛试题的难度对标全球顶尖数学专业博士资格考试，且由于命题老师术业有专攻，每位老师也只选某一赛道阅卷打分，“一旦跨赛道就可能超出他的研究范畴”。

刘若川表示，从面向普罗数学爱好者的预选赛，再到面向高层次数学研究者的决赛，阿里巴巴全球数学竞赛对于数学的普及力度“前所未见”，其举办不光对数学学科本身，对于提高全民数学意识、全民科学素养都有着重要意义。

由马云2018年发起，中国科学技术协会、阿里巴巴公益、阿里达摩院联合举办的阿里巴巴全球数学竞赛，主旨是通过有乐趣的竞赛激发人们对数学的热爱，关注这门基础学科。这一公益赛事已连续第五年举办，已累计吸引超过25万人参赛。

(责编：董童、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经