人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

2023阿里巴巴全球数学竞赛决赛正式开考

2023年06月19日10:32 | 来源：央广网
小字号

原标题：阿里全球数学竞赛决赛真题曝光 难度堪比博士资格考试

8小时5道题，来自全球19个国家或地区，超过600名最有天赋的数学选手，开启在线烧脑的一天。

6月17日下午2时，2023阿里巴巴全球数学竞赛决赛正式开考，赛事发起人马云也到杭州现场观赛。考试一结束，数赛组委会公布了本届决赛的全部题目。

与“张师傅扭宽面扭出莫比乌斯环”等源于生活、旨在激发数学灵感的初赛试题不同，决赛试题均为严谨的理论数学题，由来自世界各地顶尖高校的数学老师命题，更注重考察选手的知识储备与专业能力。

今年的决赛命题范围包含代数与数论、几何与拓扑、分析与方程、应用与计算数学、组合与概率5大赛道。参赛选手需先从以上五个赛道中选择一个主赛道，以及一个副赛道。主赛道的5道题答对得100分，副赛道的2道题答对得20分，总分最高120分。

决赛时间从北京时间6月17日下午2点至18日的凌晨6点，参赛选手可选择比赛窗口期内任意连续的8小时作答。组委会将根据主赛道和副赛道的总得分进行评奖。

据了解，历届金奖得主的决赛得分均在100分以上，其中甚至还不乏得满分的选手。大量新生代数学家通过数赛走向更大的舞台，如获得首届金奖的青年数学家韦东奕。

今年的决赛选手中，既有来自北大、清华、牛津、MIT等名校学生，也有律师、销售员、文物修复师、程序员等，他们来自各行各业，都对数学充满热爱与痴迷。

其中，来自江西应用科技学院的官协，曾为了“闭关”钻研数学题，用电子锁把手机锁在箱子里42天。今年是他第二次打进决赛，可就在决赛前一天出了车祸。官协咬紧牙关，在医院打着绷带在线答题。对于身体状况，他直言，“希望能赶在颁奖典礼前愈合。”

“菜鸡的我只瞎做了一题半”“勉勉强强只做出来了两道多一点”，不少决赛选手均表示本届决赛试题难度不小。

曾参与命题的北京大学博雅特聘教授、数学科学学院副院长刘若川透露，决赛试题的难度对标全球顶尖数学专业博士资格考试，且由于命题老师术业有专攻，每位老师也只选某一赛道阅卷打分，“一旦跨赛道就可能超出他的研究范畴”。

刘若川表示，从面向普罗数学爱好者的预选赛，再到面向高层次数学研究者的决赛，阿里巴巴全球数学竞赛对于数学的普及力度“前所未见”，其举办不光对数学学科本身，对于提高全民数学意识、全民科学素养都有着重要意义。

由马云2018年发起，中国科学技术协会、阿里巴巴公益、阿里达摩院联合举办的阿里巴巴全球数学竞赛，主旨是通过有乐趣的竞赛激发人们对数学的热爱，关注这门基础学科。这一公益赛事已连续第五年举办，已累计吸引超过25万人参赛。

(责编：董童、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
《中国陆域生态基础分区》方案发布
　　人民网北京6月19日电 （记者杨曦）据自然资源部消息，近日，自然资源部印发《中国陆域生态基础分区（试行）》（自然资办发〔2023〕19号，以下简称《分区方案》），将全国陆域生态系统在不同区域尺度上进行综合分区，旨在夯实国土空间生态保护修复工作基础，为分区分类开展生态保护修复、生态监测评价预警等工作提供国家统一的基础性框架，为维护国家生态安全和提升生态系统多样性、稳定性、持续性提供技术支撑。 《分区方案》从满足国家山水林田湖草沙一体化保护和系统治理需要、维护国家生态安全出发，立足我国自然地理格局、遵循生态系统演替内在规律，坚持系统观念，一体化考量地上、地表、地下自然要素，综合考量气温、降水、地貌、土壤、植被、土地利用类型、构造、成土母岩、地下水等要素的空间相似性和分异性，以及造成生态区域差异性的主导要素，以第三次全国国土调查成果为基底，利用空间分析技术、遥感综合判释技术和野外实地验证，采用自上而下、逐级嵌套方式进行不同区域尺度综合分区，将全国陆域（不含港澳台地区）生态系统在不同区域尺度上分为一级生态区6个、二级生态区47个、三级生态区233个。…
住建部：以数字赋能推动建筑工程品质提升
　　人民网北京6月19日电 （记者王仁宏）工程质量工作直接关乎人民群众的利益和福祉，是推动高质量发展、为人民群众创造高品质生活的重要载体。近日，住房和城乡建设部在浙江省台州市组织召开全国工程质量数字化监管现场会。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部