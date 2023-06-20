原标题：深圳企联第十届三次会员代表大会（理事会）暨深圳市企业高质量发展报告会活动圆满成功

6月12日下午，深圳市企业联合会、深圳市企业家协会（以下简称“深圳企联”）在深圳会展中心召开第十届三次会员代表大会（理事会）暨深圳市企业高质量发展报告会。会议按照社会组织管理规定，审议《深圳企联第十届三次理事会工作报告》、第十届三次理事会、监事会工作报告及财务报告，同时审议《关于提请审议<深圳市企业联合会章程><深圳市企业家协会章程>（修订草案）的议案》以及增补第十届理事会成员、推选代理监事长等。

会议由深圳企联常务会长王理宗主持。

深圳企联党委副书记、执行会长康永魁受第十届理事会委托作第十届三次理事会工作报告。他从发挥党组织核心领导、运营服务、“专、精、特、实”活动开展、会员资源调动、评优活动、500强排序、公共服务平台功能、优化内部管理等8个方面报告了工作；从持续加强党建引领工作、进一步提升服务水平、充分发挥企联跨行业领域优势、提升桥梁纽带功能、完善平台服务功能、提升组织效能6个方面提出了工作思路规划。他指出，2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，深圳企联将深入贯彻落实党的二十大精神，积极响应省、市高质量发展的战略要求，以当好社会组织改革排头兵为目标，以“全国‘四好’商会”“全省‘两新’组织党建工作示范点”“广东省先进基层党组织”“深圳市文明单位”“深圳市标杆商会”等荣誉称号为新起点，紧紧围绕深圳市委市政府的经济工作中心任务，紧密携手深圳企业、企业家，为深圳“双区”建设再当先锋，以高质量服务助力企业高质量发展，以先行示范标准努力打造全国乃至世界一流的社会组织。

深圳企联党委书记于剑就第十届三次会员代表大会（理事会）发表讲话。她表示，党的二十大以来，以高质量发展推动中国式现代化已成为新时代、新征程的主旋律。作为市场经济的主体、社会财富的创造者，企业和企业家与高质量发展密不可分，“C位”角色无可替代。而深圳为什么行？良好的产业生态是深圳的奥秘所在。从“深圳速度”到“深圳质量”，从“20＋8”产业新政到高质量发展，深圳以优质的创新土壤和一流的营商环境，培育了一大批与时代同频、与科技共振的企业。相信，企业和企业家面对严峻复杂的外部环境，只要保持“咬定青山不放松”的韧性与定力，牢牢扎根于深圳这个改革开放前沿阵地，就一定能在高质量发展新征程上再创辉煌。相信在上级党政部门的指导下，在全体会员企业的共同努力下，深圳企联定能以高质量服务助力高质量发展，在推进深圳“双区”建设中作出新的贡献。

深圳市社会组织管理局副局长白凌受社会组织管理局局长李文海委托出席大会并讲话。他在讲话中，对深圳企联近年来取得的工作成果给予了高度肯定和认可。他表示，作为一家最早由市政府创建、市领导担任会长的商协会，深圳企联一直围绕市委市政府的中心任务开展工作，对上级党政部门的工作要求坚决执行。特别是近年来，深圳企联全面加强党的领导，以党建引领先行示范，在乡村振兴、公益活动等方面做了很多工作，走在了全市社会组织的前列，荣获了“广东省先进基层党组织”“广东省两新组织党建示范点”“深圳市文明单位”等称号。在肯定这些成绩的同时，白凌也从“四有”对深圳企联接下来在社会组织的工作中起到先行示范的作用给予了期望。

“心中有爱”。在以优质的服务凝聚会员企业的基础上，还要做到从人文的角度，举办各类特色活动，丰富会员企业的朋友圈。“眼中有光”。用理想信念去吸引会员，不断学习充实自己，把自己的眼界与企业家同频共振，与企业家加强对话，为企业和企业家提供高质量的服务。“脚下有路”。要以创新的模式去引领会员，要把每一个创新模式规范化，形成理论体系，形成闭环效应，成为可复制、可推广的一种模式。“会里有矿”。要充分搭建好深圳企联的平台，利用好平台资源，下苦功夫，下深功夫，下硬功夫，为会员企业联动，合作共赢铺路架桥。

最后，他表示在高质量发展正面旗帜下，各级的社会组织正在团结一心，同心同德来服务广大社会群体，推动深圳经济社会发展。希望在未来深圳企联把更多深入人心、流传已久的好故事越讲越好，越讲越动听。

深圳企联第十届三次会员代表大会（理事会）在上级党委与监管部门的高度重视和大力支持下，在与会企业家、会员代表的热情关心和积极配合下，圆满成功。随后，召开了深圳市高质量发展报告会。

王理宗主持报告会。他指出，党的二十大报告中指出，高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。为全面学习贯彻党的二十大精神，落实省、市高质量发展大会部署要求，充分激发深圳企业加快推动高质量发展的强大信心决心，传承和弘扬优秀企业家精神，引领广大企业家积极投身深圳高质量发展热潮，凝心聚力推动深圳在高质量发展中走在前列、勇当尖兵，贡献企业家力量。

报告会中，正威国际集团董事局主席王文银作了主旨演讲。企业如何在经济高质量发展中发挥主力军作用，把握时代机遇。他认为：“一个企业如果有一件事必须做好，就是把文化建设做好；有两件事要做就是把人管好、把物管好；有三件事要做就是抓住现金流、利润率和成长性；有四件事要做就是投资控股、融资变现、规模经营、专业分工；有五件事要做就是高人指点、贵人相助、本人努力、亲人监理、小人监督，少一个也不行。”

赣州市委常委、赣州经开区党工委书记陈水连围绕深赣对口合作，从“有为”“有财”“有情”三个方面分享了《深赣对口合作背景介绍及发展机遇》。他指出，党中央、国务院高度重视革命老区振兴发展工作，推进深赣对口合作，是服务国家区域协调发展战略的重要举措，是落实国家发改委《革命老区重点城市对口合作工作方案》的具体行动。此次合作，是落实深赣两市政府对口合作第一次联席会议要求，共同携手助力赣深对口合作，共同促进区域经济高质量发展。

华为大学教授李翔宇作了《新技术为数字经济注入新动能》主题分享。他在分享中提到，目前全球经济增长放缓，数字经济受到越来越多的关注，世界经济数字化转型是大势所趋。数字技术赋能是循序渐进的过程，数字化转型时代一把手必须做到“持续关注，打造团队，确定方向，改变认知，重构组织，塑造文化，配置资源”。在高质量发展的道路上，迎接数字经济新时代，加快数字化人才的培养。

此次活动得到了赣州市商务局、赣州经济技术开发区招商局（商务局）的特别支持。同时，也得到了华为云计算技术有限公司、百利玛集团、广东粤海园区投资控股有限公司等的支持。（记者 叶梅）

(责编：曹淼、李源)

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