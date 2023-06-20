人民银行：小额批量支付系统业务量明显增长
2023年06月20日17:03 | 来源：人民网
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人民网北京6月20日电 （记者罗知之）人民银行今日发布2023年第一季度支付体系运行总体情况，数据显示，我国支付体系运行平稳，银行账户数量、非现金支付业务量、支付系统业务量等总体保持增长。
其中，大额实时支付系统业务金额保持增长。一季度，大额实时支付系统处理业务9218.87万笔，同比下降13.22%，金额1893.21万亿元，同比增长15.15%。日均处理业务151.13万笔，金额31.04万亿元。
小额批量支付系统业务量明显增长。一季度，小额批量支付系统处理业务11.02亿笔，金额44.86万亿元，同比分别增长13.51%和10.93%。日均处理业务1224.66万笔，金额4984.13亿元。
(责编：罗知之、吕骞)
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