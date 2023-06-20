人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

第二轮中央生态环保督察追责问责工作完成 共计追责问责3035人

2023年06月20日17:44 | 来源：人民网
小字号

人民网北京6月20日电 （记者王仁宏）严格责任追究是生态环境保护督察的内在要求，也是推进督察整改工作和生态环境问题解决的有效手段。6月19日，第二轮中央生态环境保护督察追责问责工作已全面完成。

据悉，2020年5月至2022年6月，第二轮中央生态环境保护督察组分六批完成对31个省（区、市）及新疆生产建设兵团和中国五矿集团、中国化工集团、中国建材集团、中国铝业集团、中国黄金集团、中国有色集团等6家中央企业的督察反馈，同步移交158个责任追究问题。责任追究问题移交后，各省（区、市）党委、政府、兵团，国务院国资委和相关中央企业高度重视，组织开展调查，深入分清责任。

经汇总分析，31省（区、市）和新疆生产建设兵团对督察移交的135个责任追究问题共追责问责3035人，含厅级干部371人（其中正厅级干部93人），处级干部1244人（其中正处级干部594人）；其中，给予党纪政务处分1509人（涉及厅级干部108人、处级干部576人），诫勉782人（涉及厅级干部108人、处级干部377人），其他处理744人。国务院国资委和6家中央企业对督察移交的23个责任追究问题共追责问责336人，其中，给予党纪政务处分183人，诫勉63人，其他处理90人。

(责编：王仁宏、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
国家能源局：截至5月底全国累计发电装机容量同比增长10.3%
　　人民网北京6月20日电 （记者杨曦）今日，国家能源局发布1-5月份全国电力工业统计数据。 数据显示，截至5月底，全国累计发电装机容量约26.7亿千瓦，同比增长10.3%。…
江西出台制造业数字化转型实施方案
　　人民网北京6月20日电 （记者申佳平）据“江西省人民政府”微信公众号消息，为加快数智化建设，推动全省经济高质量发展，江西省人民政府办公厅近日印发《江西省制造业数字化转型实施方案》（以下简称《实施方案》）。 《实施方案》提出，到2025年，新型基础设施支撑更加有效，工业互联网平台普及率力争达到45%。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部