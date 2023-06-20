人民网北京6月20日电 （记者王仁宏）严格责任追究是生态环境保护督察的内在要求，也是推进督察整改工作和生态环境问题解决的有效手段。6月19日，第二轮中央生态环境保护督察追责问责工作已全面完成。

据悉，2020年5月至2022年6月，第二轮中央生态环境保护督察组分六批完成对31个省（区、市）及新疆生产建设兵团和中国五矿集团、中国化工集团、中国建材集团、中国铝业集团、中国黄金集团、中国有色集团等6家中央企业的督察反馈，同步移交158个责任追究问题。责任追究问题移交后，各省（区、市）党委、政府、兵团，国务院国资委和相关中央企业高度重视，组织开展调查，深入分清责任。

经汇总分析，31省（区、市）和新疆生产建设兵团对督察移交的135个责任追究问题共追责问责3035人，含厅级干部371人（其中正厅级干部93人），处级干部1244人（其中正处级干部594人）；其中，给予党纪政务处分1509人（涉及厅级干部108人、处级干部576人），诫勉782人（涉及厅级干部108人、处级干部377人），其他处理744人。国务院国资委和6家中央企业对督察移交的23个责任追究问题共追责问责336人，其中，给予党纪政务处分183人，诫勉63人，其他处理90人。

(责编：王仁宏、吕骞)

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