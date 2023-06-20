人民网北京6月20日电 （记者申佳平）据“江西省人民政府”微信公众号消息，为加快数智化建设，推动全省经济高质量发展，江西省人民政府办公厅近日印发《江西省制造业数字化转型实施方案》（以下简称《实施方案》）。

《实施方案》提出，到2025年，新型基础设施支撑更加有效，工业互联网平台普及率力争达到45%。数字化服务资源有效满足企业需求，规模以上工业企业普查问诊实现全覆盖。推动1万家以上企业运用新一代信息技术实施数字化转型，带动30万家企业上云用云降本提质增效。两化融合（信息化和工业化融合）发展指数超过全国平均水平，基本形成覆盖产业链上下游及跨行业融合的数字化转型生态，为加快建设新兴工业强省赋能增效。

《实施方案》提出了四大方面13条重点任务。

一是开展实施路径优化行动。支持龙头企业建设工业互联网平台，开放先进技术和应用场景，孵化可复制、可推广的行业数字化解决方案，向产业链上下游中小企业辐射推广。

支持分行业分领域打造标杆，每年培育一批智能工厂（车间）、工业互联网标杆工厂、5G（第五代移动通信）全连接工厂和两化融合标杆企业，在重点行业形成“一行业一标杆”。

推进工业互联网一体化进园区，开展“工业互联网+园区/产业集群”和园区数字化管理平台建设，推动工业互联网全面赋能园区。

以龙头企业为重点培育一批生态主导型产业链“链主”企业，支持“链主”企业、第三方机构携手产业链上下游企业，建立联合培训、标准共享的协同管理体系，实现大中小企业融通发展。鼓励龙头企业、行业组织、第三方机构等打造“平台+供应链”模式，为上下游企业及供应商、服务商提供全产业链数据服务，提升产业链整体数字化水平。

聚焦中小企业数字化改造需求和融资需求，挖掘一批优质转型产品和解决方案，提供中小企业“用得上、用得起、用得好”的数字化解决方案，推动中小企业积极打造试点示范，分行业形成一批应用成效显著的企业样板，加快中小企业“看样学样”。

支持企业建设智能制造单元、智能产线、智能车间（数字车间），提升核心装备和关键工序数字化水平。加快全要素数据采集与应用，推广设备联网监控、机器视觉质量检测、柔性化工厂运营等应用场景，推进人工智能在生产制造环节的普及使用。

二是开展基础设施强基行动。全面推进“双千兆”网络建设，持续优化产业园区及配套服务载体5G网络建设，全省5G基站建设数达到10万个。

按照数字化管理、平台化设计、智能化制造、网络化协同、个性化定制、服务化延伸等模式，推动工业互联网赋能制造业发展。以“大企业建平台、小企业用平台”为路径，支持建设跨行业、跨领域工业互联网平台和特色型、专业型工业互联网平台，根据建设成效给予奖补。

三是开展服务能力提升行动。支持龙头企业剥离数字化业务部门成立独立法人，推动基础电信企业向综合服务商转型，培育一批细分行业数字化工程承包商。

引导本地企业开展数字化诊断，全面开展数字化转型入企“问诊”行动，“一企一诊断书”方式为企业提供转型方案。

四是开展生态体系构建行动。支持各地建设工业互联网平台应用创新推广中心、数字化转型服务平台等数字化公共服务平台（含数字化转型服务商、工业互联网平台等），聚焦中小企业特征及需求，研制小型化、快速化、轻量化、精准化产品，围绕“评估、规划、实施、优化”全流程向中小企业提供专业化服务，根据相关规定对数字化公共服务平台按照不超过所服务中小企业数字化转型改造成本的30%予以奖补，单个平台最高奖补不超过500万。

发展工业软件和工业APP（工业应用软件），推进“软件定义”赋能，加大首版次软件认定力度，支持50项以上工业软件研发应用，推广应用1000个工业APP。

加强工业领域重要数据和核心数据目录备案管理，强化数据安全分级防护措施，提升数据全生命周期安全保护能力。

(责编：申佳平、吕骞)

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