李延霞、宋瑞

新华社北京6月20日电（记者李延霞、宋瑞）记者20日从在京召开的世界经济论坛第十四届新领军者年会（又称“夏季达沃斯论坛”）会前新闻发布会上获悉，第十四届夏季达沃斯论坛各项筹备基本就绪，来自90多个国家和地区的约1500位公共与私营部门领军人物将于6月27日至29日在天津共同参会。

据介绍，本届年会共设有六大核心主题：重启增长、全球背景下的中国、能源转型和材料供应、后疫情时代的消费趋势、保护自然和气候与部署创新。会议还将探讨全球最新问题，如金融稳定、气候行动等。

国家发展和改革委员会国际司副司长高健表示，本届夏季达沃斯论坛以“企业家精神：世界经济驱动力”为主题，为各国政界和工商界提供交流对话平台，将有助于帮助各方深入了解中国经济形势，加深对中国推进高水平对外开放的理解，坚定深耕中国、投资中国的信心。

“我们秉持办会是为了办事的理念，将年会打造成为服务国家主场外交、深化国际对话合作、展示天津形象的重要平台。”天津市副市长杨兵表示，“我们将把年会办成一届绿色、创新、开放、务实、高端、精彩的国际盛会。”

“企业和企业家是社会财富的创造者，也是创新的主体。”世界经济论坛大中华区主席陈黎明说，“年会的核心目标是重新激发亚洲和世界各地的创新活力和企业家精神，探寻经济复苏之道，推动世界经济稳步迈向更加平等、更可持续和更有韧性的未来。”

(责编：胡永秋、袁勃)

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