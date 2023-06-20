人民网北京6月20日电 （记者赵竹青）6月20日11时18分，长征六号运载火箭在太原卫星发射中心点火升空，成功将试验二十五号卫星送入预定轨道，发射任务取得圆满成功，长六型号本年度的首发任务告捷。

长征六号运载火箭是由中国航天科技集团有限公司八院抓总研制的低温液体三级运载火箭，具备发射多种类型、不同轨道要求卫星的能力，可实施一箭单星或多星发射。其太阳同步圆轨道运载能力可达1.0吨。

为适应卫星在整流罩内的布局和接口要求，本发任务根据卫星的整体构型新研了一款支架，为卫星提供有效的“托举+支撑”。同时，在卫星的分离方式上，长六首次采用了由四个组件构成的点式连接分离装置，具有重量轻、功能集约的特点，此外，其单个组件所具备的双冗余功能，也大大提高了分离的可靠性。

针对火箭转场至发射区后卫星操作项目较多的特点，型号组织星箭双方的设计、操作人员开展了专题交流，对操作的时机、流程、工具、注意事项等逐一进行确认；同时，安排专门的操作演练，优化操作流程，确保在实际操作中时间可控、安全顺利。

6月份的太原卫星发射中心，正值雷雨天偏多的季节，型号在发射场开展了对夏季发射风险的再识别、再分析、再确认工作。根据长征六号运载火箭“三平”测发模式、无依托发射等特点，开展防雨防雷的专题复查，包括防雨防雷措施有效性、各项措施的实物落实情况、发射前拆防雨时机等，形成表格化的检查确认文件，确保火箭满足雷雨季射前操作及发射要求。

本次发射的试验二十五号卫星由五院航天东方红卫星有限公司研制，主要开展新型对地观测技术试验。

本次发射是长征系列运载火箭第477次发射，是长征六号运载火箭的第11次发射。

(责编：赵竹青、吕骞)

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