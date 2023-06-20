人民网北京6月20日电 （记者赵竹青）6月17日至18日，2023年“奋进科普新征程”全国科技馆联合行动行业交流研讨活动（第二期）在广东科学中心成功举办。来自全国各省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团的科普场馆、青少年科技中心、科技辅导员协会等赛事承办单位和大、中学校等44家单位负责人，80余名青少年科技竞赛负责人齐聚一堂，共同交流并探讨青少年科普竞赛组织能力提升的实践经验与做法。

本期行业交流研讨活动是在中国科协科学技术普及部的指导下，由中国科学技术馆、中国自然科学博物馆学会科技馆专业委员会联合主办，广东科学中心、广东省科协事业发展中心（广东科学馆）共同承办。活动以“青少年科普竞赛组织能力提升”为主题，结合第九届全国青年科普创新实验暨作品大赛和广东省创意机器人大赛，围绕青少年创新思维、科学方法应用及实践能力等，从赛事解读、专题讲座、交流研讨、经验分享和参观调研等方面开展。

活动现场，第九届全国青年科普创新实验暨作品大赛命题专家高凯和张桂凤老师，分别围绕本届大赛“智慧社区”和“未来太空车”决赛命题，从命题背景、命题内容、考查目标、比赛规则、评审标准等方面做了详细解读。广东省思维导图教育研究院潘宝苹副院长和华南理工大学陈海东副教授分别围绕思维导图在创新思维训练中的实践运用以及如何引导学生通过参与竞赛提高科学研究能力分享了经验和建议。随后，辽宁省科技馆、甘肃科技馆、阳江科技馆、广东科学中心和广东实验中学等单位竞赛负责人，从不同角度进行了经验分享。

(责编：赵竹青、吕骞)

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