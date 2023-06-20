人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

研讨交流促进青少年科普竞赛组织能力提升

2023年06月20日21:08 | 来源：人民网
小字号

人民网北京6月20日电 （记者赵竹青）6月17日至18日，2023年“奋进科普新征程”全国科技馆联合行动行业交流研讨活动（第二期）在广东科学中心成功举办。来自全国各省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团的科普场馆、青少年科技中心、科技辅导员协会等赛事承办单位和大、中学校等44家单位负责人，80余名青少年科技竞赛负责人齐聚一堂，共同交流并探讨青少年科普竞赛组织能力提升的实践经验与做法。

本期行业交流研讨活动是在中国科协科学技术普及部的指导下，由中国科学技术馆、中国自然科学博物馆学会科技馆专业委员会联合主办，广东科学中心、广东省科协事业发展中心（广东科学馆）共同承办。活动以“青少年科普竞赛组织能力提升”为主题，结合第九届全国青年科普创新实验暨作品大赛和广东省创意机器人大赛，围绕青少年创新思维、科学方法应用及实践能力等，从赛事解读、专题讲座、交流研讨、经验分享和参观调研等方面开展。

活动现场，第九届全国青年科普创新实验暨作品大赛命题专家高凯和张桂凤老师，分别围绕本届大赛“智慧社区”和“未来太空车”决赛命题，从命题背景、命题内容、考查目标、比赛规则、评审标准等方面做了详细解读。广东省思维导图教育研究院潘宝苹副院长和华南理工大学陈海东副教授分别围绕思维导图在创新思维训练中的实践运用以及如何引导学生通过参与竞赛提高科学研究能力分享了经验和建议。随后，辽宁省科技馆、甘肃科技馆、阳江科技馆、广东科学中心和广东实验中学等单位竞赛负责人，从不同角度进行了经验分享。

(责编：赵竹青、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
研讨交流促进青少年科普竞赛组织能力提升
　　人民网北京6月20日电 （记者赵竹青）6月17日至18日，2023年“奋进科普新征程”全国科技馆联合行动行业交流研讨活动（第二期）在广东科学中心成功举办。来自全国各省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团的科普场馆、青少年科技中心、科技辅导员协会等赛事承办单位和大、中学校等44家单位负责人，80余名青少年科技竞赛负责人齐聚一堂，共同交流并探讨青少年科普竞赛组织能力提升的实践经验与做法。…
国家能源局：截至5月底全国累计发电装机容量同比增长10.3%
　　人民网北京6月20日电 （记者杨曦）今日，国家能源局发布1-5月份全国电力工业统计数据。 数据显示，截至5月底，全国累计发电装机容量约26.7亿千瓦，同比增长10.3%。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部