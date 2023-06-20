乡村之美丨为什么绿水青山就是金山银山？“千万工程”给你答案
2023年06月20日20:04 | 来源：新华网
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20年前，浙江“千万工程”启动。打好“生态牌”，走生态立村、生态致富的路子。
20年后，田园变公园、村庄变景区、农房变客房、村民变股东......
持续把“生态优势”变成“民生福利”。
20年巨变，看“千万工程”如何注解绿水青山就是金山银山。
20年来，从“千村示范、万村整治”引领起步，推动乡村更加整洁有序，到“千村精品、万村美丽”深化提升，推动乡村更加美丽宜居，再到“千村未来、万村共富”迭代升级，强化数字赋能，浙江逐步形成“千村向未来、万村奔共富、城乡促融合、全域创和美”的生动局面。
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策划：万 方
执行策划：王 莹 、赵 薇
终审：陈竞超
(责编：胡永秋、袁勃)
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