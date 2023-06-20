人民网北京6月20日电 （记者赵竹青）6月19日，第54届巴黎国际航空航天展览会盛大开幕。中国航天科技集团有限公司携多款宇航产品再次亮相巴黎航展。

航天科技集团在本届航展上主要展出了长征二号丙、长征二号丁、长征三号乙、长征四号乙、长征五号、长征六号、长征七号、长征八号、长征十一号等运载火箭和东方红三号E通信卫星、亚太6D通信卫星、陆探一号卫星以及中国空间站、月球探测器、火星探测器等模型。同时，通过视频和展板对通信卫星和遥感卫星产品及应用，以及我国在北斗导航、载人航天、探月工程、深空探测等各领域的发展进行了介绍。

长征系列火箭型谱齐全，在役15个型号火箭，具备发射低、中、高不同地球轨道不同类型卫星及载人飞船的能力，并具备无人深空探测能力。截至2023年6月15日，长征系列运载火箭已完成476次发射，现役火箭发射成功率超过97.76%，目前长征火箭已连续发射成功133次，2023年已规划超过60次发射任务。

本次巴黎航展展出九型在役的大、中、小型长征火箭，常规火箭和新一代运载火箭模型齐上阵，长征二号丙运载火箭和长征二号丁运载火箭为两型两级常规液体运载火箭，为主要用于发射低轨和太阳同步轨道卫星的金牌火箭，具有性能优良、可靠性高、适应性强等优点。长征三号乙运载火箭为三级液体捆绑火箭，主要用于发射地球同步转移轨道重型卫星、轻型卫星一箭多星、北斗导航卫星及其他轨道卫星的发射。长征七号运载火箭是中国载人航天工程为满足中国空间站工程发射货运飞船而研制的新一代中型运载火箭，目前已完成六次天舟任务发射。长征八号运载火箭定位为新一代主力中型火箭，于2020年、2022年分别完成两种构型首飞，采用绿色环保液体推进剂，按照模块化组合的思路进行研制，填补了我国3~5吨太阳同步轨道能力空白。

亚太6D通信卫星模型为首次在国际航展中展出。亚太6D通信卫星是中国航天科技集团有限公司所属中国长城工业集团有限公司曾经向亚太卫星宽带通信（深圳）有限公司提供的一颗通信卫星，于2020年7月9日在西昌卫星发射中心由长征三号乙运载火箭成功发射，是我国首个Ku频段全球高通量宽带卫星通信系统的首发星，采用我国自主研发的东方红四号增强型卫星公用平台（DFH-4E平台）建造，发射重量约5550公斤，在轨服务寿命15年。该卫星以中国为核心，面向亚太地区，形成东印度洋到西太平洋全视场覆盖，其依据全球海事船舶、航空机载航线热力图定制，实现了对亚太地区民航热点航线的重点覆盖及亚太地区船舶航线的全面覆盖，为超过1万个终端提供“上天入海”的通信服务，具有广覆盖、高性能、大带宽、终端轻便等优势，满足了亚太地区用户海事通信、航空机载通信、陆地车载通信以及固定卫星宽带互联网接入等多种应用需求，卫星也多次为神舟飞船等系列国家重大任务提供宽带卫星通信服务保障工作，在商业通信、应急通信和公共通信等方面发挥着重要作用，有力促进和推动服务地区的社会进步和经济发展。

巴黎国际航空航天展览会创办于1909年，每两年举办一次，是世界上规模最大和最负盛名的国际航空航天展会之一。

(责编：赵竹青、吕骞)

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