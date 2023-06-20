付巧妹为自动化工作站准备样品。中国科学院古脊椎动物与古人类研究所供图

人民网北京6月20日电 （记者赵竹青）当地时间19日下午，在法国巴黎联合国教科文组织总部，中国科学院古脊椎动物与古人类研究所研究员付巧妹被授予联合国教科文组织—阿勒福赞科学、技术、工程、数学领域杰出青年科学家国际奖（简称“阿勒福赞奖”），以表彰其通过古基因组构建欧亚大陆早期人群遗传历史的重要原创性工作，从进化角度为人类的健康与适应问题带来新的见解。

该奖是联合国教科文组织自2021年起设立的首个旨在推动科学、技术、工程、数学（STEM）领域青年科学家工作的国际奖项，每两年颁发给5名STEM领域的青年工作者，用于表彰和奖励科学家在国家、地区和全球层面所取得的有利于推动能力建设、科学事业发展和社会经济发展的成就，进而促进STEM领域的教育、科学进步、科学普及和国际合作。

付巧妹长期从事古遗传学研究，主要围绕古DNA探索人类起源与演化的重要科学问题。作为国际古遗传学领域的领军科学家之一，付巧妹在本次奖项的评选中从全球2500名候选者中脱颖而出，成为首位获得此奖的中国科学家。

(责编：赵竹青、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经