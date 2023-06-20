新华社北京6月20日电 针对近日世贸组织公布日本诉中国不锈钢反倾销措施世贸争端案专家组报告，商务部条约法律司负责人20日回应称，中方注意到相关情况。专家组在累积评估进口产品影响、保密信息处理等方面支持了中方主张，中方对此表示欢迎。对于专家组在价格影响分析、非归因分析等问题上的裁决，中方表示遗憾。中方将按照世贸组织规则妥善做好本案后续工作。

(责编：袁勃、胡永秋)

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