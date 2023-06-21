人民网北京6月21日电 （记者王仁宏）据水利部消息，6月20日，河北省雄安干渠工程开工建设。该工程是国务院部署实施的150项重大水利工程之一，也是水利部今年重点推进的重大水利工程。

雄安干渠工程从南水北调中线总干渠新建输水线路至雄安新区原水应急调蓄池，涉及保定市徐水区及雄安新区容城县。工程设计输水规模为15立方米/秒，输水线路总长度约36.3公里，新建原水应急调蓄池的总库容约为118万立方米，建设工期24个月，工程总投资约21亿元。

工程建成后，将作为雄安新区主要的供水水源，进一步完善雄安新区多水源保障的供水体系，有效保障雄安新区用水安全，为雄安新区经济社会可持续发展提供有力支撑。

(责编：王仁宏、吕骞)

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