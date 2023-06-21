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RCEP全面生效 为我国外贸发展注入新动能

刘 萌
2023年06月21日09:00 | 来源：证券日报
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原标题：RCEP全面生效 为我国外贸发展注入新动能

《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）对15个签署国全面生效已有一段时间。在《证券日报》记者采访过程中，切实感受到了新一轮政策红利为外贸企业带来的变化。

江苏省一家主营运动用品的外贸公司相关负责人在接受《证券日报》记者采访时表示，公司生产的运动产品主要销往东南亚地区。这类产品按照目前RCEP的协定关税，税率要比中国-东盟自贸协定低一些，并且过渡期以后还能降低到零关税。去年以来，公司销往泰国的产品已经享受了关税优惠，这个月RCEP全面生效实施，填补了菲律宾这个“空缺”，有助于我们进一步开拓东南亚市场。

记者从南昌海关了解到，RCEP对菲律宾生效的当天（6月2日），南昌海关就为一家烟花贸易公司申请到出口菲律宾的RCEP原产地证书。凭借该证书，一批货值约38万元的烟花爆竹，可享受菲律宾进口关税减免约3.8万元。

中国国际经济交流中心经济研究部副部长刘向东在接受《证券日报》记者采访时表示，RCEP对所有成员国全面生效，意味着将促进区域内原材料、产品、技术、人才、资本、信息和数据等生产要素自由流动，也意味着外贸企业在原有自贸协定的基础上，又多了一种选择。

“同一原产国的同一货物，在每个自贸协定下对应不同的关税减让和原产地规则。目前，我国已签署了近20个自贸协定，外贸企业可选择最优的自贸协定，以降低贸易和通关成本，获取更大的商业利益，提高企业竞争力。”刘向东进一步分析称。

对外经济贸易大学国家对外开放研究院副教授陈建伟对《证券日报》记者表示，对我国外贸企业来说，RCEP全面生效将释放三方面红利：首先，扩大市场准入，RCEP全面生效后，成员国之间相互扩大市场开放，这增加了我国外贸企业进入相关国家市场的机会；其次，降低贸易壁垒，RCEP采用了高标准的贸易规则和谈判结果，取消了大部分关税，简化了贸易程序和规则，这将降低我国外贸企业的成本，提高效率，进而增加贸易量；最后，共享全球商机，通过积极参与RCEP、利用原产地规则，企业可以与全球更多国家和地区开展贸易合作，共享全球商机。

在陈建伟看来，RCEP全面生效还将促进区域内产业链和供应链的深度融合，包括降低贸易壁垒、优化物流和运输、促进技术创新和合作、提高供应链透明度和效率等。同时，提高区域的整体竞争力，共同把市场蛋糕做大。

据商务部数据，2022年，我国与RCEP其他成员国进出口总额12.95万亿元人民币，同比增长7.5%，占我国外贸进出口总额的30.8%。2023年1月份至4月份，我国与RCEP其他成员国进出口总额为4.12万亿元，同比增长7.3%，占我国外贸进出口总额30.9%。

陈建伟表示，RCEP区域总人口、GDP总值、货物贸易金额均占全球比重约30%。按照RCEP全面生效后，关税平均降低10%测算，根据关税变化程度与贸易量变化之间的关系，估计未来我国与RCEP成员国之间的贸易量还有20%以上的增量空间，将为我国外贸发展注入新动能。

(责编：杨曦、陈键)
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