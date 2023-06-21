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工银理财发布“稳鑫智远”产品品牌体系

2023年06月21日09:48 | 来源：中国网财经
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原标题：工银理财发布“稳鑫智远”产品品牌体系

　　近日，工银理财正式发布“稳鑫智远”产品品牌体系，根据客户购买理财产品的不同需求，按照风险等级、投资策略、波动特征等指标对理财产品进行细分，对各种风险策略类型实现全覆盖，构建起了资产属性明确、风险等级清晰、客户理解直观的全量理财产品货架。

　　在工银理财“稳鑫智远”产品品牌体系中，“稳”系列主打低回撤特征，定位为固收PR1产品，包含现金管理和非现PR1两大类，涵盖“添利宝”“稳益”“全球添益”产品线，形态以日开产品和3个月至1年期限的封闭式形态产品为主，收益整体稳健，同时兼顾定期投资和流动性需求，重点满足客户短期、低波动、稳健型投资需要。

　　“鑫”系列主打回撤可控、收益灵活特征，定位为固收PR2产品，包含纯债和固收PR2增强两大类，涵盖“鑫添益”“核心优选”等产品线，形态包括定期开放、最短持有期和封闭式等各种期限的产品，并根据投资策略的风险不同形成梯度分布，在回撤整体可控的前提下，可以有效满足客户期限灵活性和收益弹性的投资需要。

　　“智”系列主打均衡配置特征，定位为固收PR3产品，形态以1年以上封闭式低、中、高波“固收+”产品为主，涵盖各类波动性特征的固收增强及指数增强、专精特新、绿色金融等主题产品。投资管理上通过动态平衡权益资产与固收资产的比例，为客户大类资产配置提供更多选择，适合具有投资经验的客户。

　　“远”系列主打长期投资特征，定位为混合类及其他类产品，包括中高波动性偏债混合产品及打新策略、股权投资等产品。投资管理上在策略灵活多样的基础上，倡导长期、价值投资理念，引导客户通过长期持有获得合理回报。

(责编：董童、李源)
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