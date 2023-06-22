欧阳易佳

九河下梢天津卫，三道浮桥两道关。坐落于渤海之滨的天津，因河而建，向海而兴，海洋经济是其经济发展的重要支柱。近年来，随着天津“向海”经济不断发展，对于海洋气象服务的需求不断增长，气象部门紧跟步伐，积极践行“海洋强国”发展理念，夯实新时代海洋气象工作基础，为海洋经济发展保驾护航。

日前，人民网跟随中国气象局走进天津，探寻海洋强国的“蓝色”实践，看“河”与“海”的故事，在气象的助力下续写新的篇章。

不断提升服务精细能力

“私人定制”赋能智慧港口建设

船舶停靠在天津港的码头上。人民网 欧阳易佳摄

一艘艘巨轮满载而来，卸下一箱箱货物，又向着大洋彼岸继续出发……在天津港，这样的繁忙的场景每天都在上演。这里是中国最大的人工海港，是天津对外开放的窗口，也是天津走向世界，世界牵手天津的桥梁。

今年1至4月份，天津港完成货物吞吐量18142万吨，4月份完成4815万吨，同比增长3.3%；集装箱吞吐量完成697万标准箱，4月份完成192万标准箱，同比增长8%。

近年来，天津港集团开启“智慧港口”规划建设的快进模式，智慧港口建设对气象港口监测技术、预报预警服务提出了更多更高标准。

天津港第二集装箱码头公司操作部副经理李秋接受采访。受访者供图

“港口业务是由多种因素组成的错综复杂系统，安全和效益，是港口平稳运转的关键。”天津港第二集装箱码头公司操作部副经理李秋说，恶劣天气的出现会影响港口船只进出港、货物卸载，造成压港现象，甚至会造成停止作业，给港口企业和货运船只带来巨大经济损失。

国务院《气象高质量发展纲要（2022—2035年）》（以下简称《纲要》）提出，到2025年，气象关键核心技术实现自主可控，现代气象科技创新、服务、业务和管理体系更加健全，监测精密、预报精准、服务精细能力不断提升，气象服务供给能力和均等化水平显著提高。

“从1992年开始，天津滨海新区气象局为天津港打造‘定制式’精细化气象服务，现已布设8套自动站，6个作业区内15套能见度智能诊断点位，实现10分钟海上实况信息、海洋气象智能网格预报产品以及港口、航线、海区精细化预报产品共享共用。”天津市滨海新区气象局局长马云波在接受人民网采访时表示，为东北亚35个港口、17条航线、28个海域提供精细化预报产品，形成了港口、航线、海区点线面结合的预报能力。

天津市海洋中心气象台台长刘彬贤对人民网介绍，通过牵头环渤海海洋气象预报预警服务及技术支撑工作，为全球海上遇险安全系统（GMDSS）提供国际海事责任区海洋气象情报信息，承担港口、航线、海洋工程等气象保障服务，实现灾害性天气精细化监测，将地理信息、船舶信息、潮位信息与海洋气象信息相融合，实现海洋气象精细化预报要素智能提取和可视化产品快速制作，提升环渤海海域精细化预报预警能力，为海洋气象业务能力建设做支撑。

“现在，集装箱船二次引航预排成功率由40%提高到70%以上，集装箱吞吐量突破2000万标箱，为港口、船舶公司增加营业收入至少2.8亿元以上。”李秋说，精细化的气象服务为船只提供良好的到港时间和合理的航行规划，为港口企业争取了宝贵的作业时间，实现了社会经济效益双丰收。

资料共享共用

气象观测服务助力海上油田“能源补助”

俯瞰渤海埕北A平台。受访者供图

6月渤海，白云舒卷，海风习习。

从空中俯瞰，渤海埕北A平台伫立在渤海西部，犹如一颗“海上心脏”，源源不断地为国家输送“能源血液”，近五年原油产量持续保持40万吨以上。

“埕北油田，是我国第一个对外合作的油田，也是第一个按国际标准规划和建造的现代化油田。”中国海油埕北油田A平台总监陈超对人民网介绍，埕北油田的建设，颠覆了曾经海上简易试采油田的模式，拥有的先进工艺技术和管理手段，应用到数十个中外合作油气田，将中国海油国际化进程至少提前3到4年。

陈超认为，筑梦海洋，埕北油田见证了我国逐梦海洋强国的发展历程，对中国现代海洋石油工业技术体系的建设、国家油气安全稳定供应、经济社会发展作出了重要贡献。

《纲要》提出，要实施海洋强国气象保障行动。加强海洋气象观测能力建设，实施远洋船舶、大型风电场等平台气象观测设备搭载计划，推进海洋和气象资料共享共用。

“1988年，埕北A平台国家基本气象站顺利建成，至此之后连续35年不间断地为埕北油田提供气象观测服务。”气象观测员杨文杰介绍。

气象观测员杨文杰接受采访。人民网 欧阳易佳摄

在埕北A平台国家基本气象站，杨文杰的日常工作主要是天气实况监测、气象数据传输、气象设备维护等规定。

杨文杰说，随着通讯技术发展，4G自动气象站搭建，气象数据实现了可通过4G网络自动发布。“主要是能够监测气象环境，为智慧气象建设提供必要的温度、湿度、风速、风向、气压等气象数据，减轻了观测员的负担。”

依托气象台站的监测数据，中海油和天津市滨海气象局不断建立健全气象协同工作机制，为渤海油田所有采油平台、钻井平台和服务船舶等设施提供精准的气象预测，在应对台风、暴雨、冰雪等极端天气制定预控措施工作中提供了有效预警，为海上施工作业有序开展、工作人员倒班等工作提供了安全保障。

在气象人的坚守下，气象数据监测实现了连续35年未曾间断，为开展海洋气象精细化预报服务提供了重要支撑。

(责编：孙红丽、吕骞)

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