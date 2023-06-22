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降雨、高温、扬花“三碰头” 农业农村部派出专家组指导早稻产区应对暴雨高温

2023年06月22日09:15 | 来源：人民网
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人民网北京6月22日电 （记者李栋）6月中下旬以来，南方早稻陆续进入抽穗扬花和灌浆结实期，是产量形成关键期。近日，农业农村部派出工作组分赴早稻主产省，指导做好“雨洗禾花”和防高温热害等灾害应对工作。

所谓“雨洗禾花”，是指在水稻抽穗开花期，强降水冲刷稻苗，影响早稻开花授粉，造成空瘪率增加、结实率下降，导致水稻减产的一种农业气象灾害。

农业专家介绍，一方面，雨水的冲刷造成部分花粉流失。另一方面，在高湿度环境下，造成花朵不易张开，致使花粉传播距离缩短，不利于授精结实。

“夏至”已至，南方早稻陆续抽穗扬花和灌浆结实，为应对“雨洗禾花”和高温热害的风险，近日，农业农村部紧急发布《当前早稻应对“雨洗禾花”防灾害促灌浆技术意见》（以下简称《意见》）。

《意见》建议，要从抢排积水防渍涝、肥水运筹防早衰、及时灌水防高温、监测预警防病虫、适时收获防割青等多方面入手，确保适时收获，努力夺取早稻丰产丰收。

据气象部门预报，近期江南大部、华南西部等地有大到暴雨、部分地区大暴雨，降水量较常年同期偏多5成至1倍以上，同时雨水过后，有可能出现持续高温晴热天气。

“受不利天气影响，早稻遭受‘雨洗禾花’和高温热害的风险增加，不利于早稻授粉结实和籽粒灌浆，影响结实率和千粒重。”农业农村部水稻专家指导组负责人表示，针对降雨、高温、扬花“三碰头”，各地要坚持防渍涝、防高温、防早衰、防病虫“四防”并重，强化防灾减灾，抓好肥水管理，促进籽粒灌浆，努力夺取早稻丰产丰收。

“同时，6个专家组将分赴湖南、湖北、江西、福建、广东、广西等早稻主产省，指导做好‘雨洗禾花’和防高温热害等灾害应对工作。”农业农村部相关负责人介绍，专家组将会同当地农业农村部门，实地查看苗情墒情，加强灾害监测预警、打好提前量，落实落细关键技术措施，全力降低灾害影响，努力确保早稻丰产丰收。

(责编：孙红丽、吕骞)
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