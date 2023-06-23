人民网北京6月23日电 （记者李栋）夏季是养殖水生动植物生长的主要季节，又逢干旱、高温、台风、洪涝等极端天气频繁出现，极易对水产养殖造成不利影响。为切实抓好夏季水产养殖生产工作，确保全年水产品安全有效供给，近日，农业农村部印发《关于切实抓好夏季水产养殖生产的通知》（以下简称《通知》），部署夏季水产养殖生产工作。

今年中央一号文件提出，构建多元化食物供给体系。作为优质蛋白质的重要来源，水产品是百姓“菜篮子”的重要组成部分。夏季水产如何稳产保供？

农业农村部渔业渔政管理局相关负责人表示，为切实做好水产养殖防灾减灾，要加强与气象、水利、海洋等部门联系，密切关注灾害性天气，科学分析对水产养殖生产的影响，及时发布预警信息。“各级渔业部门要从保供给、保增收、保稳定的高度，充分认识做好水产养殖生产防灾减灾工作重要性，保持高度警惕。”

夏季气候炎热，水温较高，水环境较为复杂，水产动物疾病发病率和死亡率较高，强化养殖病害监测防控成为稳产保供的重中之重。该负责人表示，要加强水产养殖病害防治指导，强化规范用药宣传和监督检查，引导养殖生产者科学用药。“通过大力推进水产苗种产地检疫工作，严格依法检疫，防止病害跨地区传播。”

规范水产养殖生产秩序同样对水产品保供提供着坚实支撑。《通知》要求，地方各级渔业部门要认真落实养殖水域滩涂规划，加快推进养殖发证登记工作，保护重要养殖水域滩涂，夯实水产品保供基础。

“要强化执法监管，按照‘中国渔政亮剑2023’系列专项执法行动和水产养殖专项执法行动部署，聚焦养殖证、生产记录及苗种生产、进出口和检疫等重点环节，严厉打击各种违法违规行为，为水产养殖规范有序生产保驾护航。”该负责人说。

(责编：赵竹青、吕骞)

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