新华社记者郁琼源、于文静、魏飚

原标题：关注三夏丨各地各部门抢抓农时推进“三夏”生产

日前，一场雷雨结束了连日的高温天气。在山东省德州市夏津县，渡口驿乡二屯村农机手孙圣旺、杨守海开始抢墒进行夏种。

今年在支援河南抢收小麦后，孙圣旺、杨守海6月10日前后回到夏津县继续忙活。“从早上七八点，要一直抢收到凌晨一点，得趁着晴好天气抓紧把麦子收回家。”孙圣旺说。

农业农村部数据显示，截至6月20日，四川、湖北、河南、安徽、江苏、河北、山东、陕西、山西等9省已收获冬小麦3.01亿亩，收获进度达99%，黄淮海地区大规模机收基本结束。

记者从农业农村部了解到，今年“三夏”期间，全国60多万台联合收割机、80多万名农机手、6100多支农机应急作业服务队抢天夺时奋战在麦收一线，机械化收获占比超过99%。

“今年山西夏粮丰收基础总体较好，得益于农民种植积极性较高，播种面积稳中有增，适期适墒播种比例高，麦田苗全苗壮，雨水基本适宜，主要病虫草害监测和防控到位，危害总体偏轻发生。”山西省农业农村厅种植业管理处处长王圆荣说。

压实责任，稳住面积。今年中央财政继续提高小麦最低收购价，实施小麦“一喷三防”全覆盖，春季田管关键时期向实际种粮农民发放一次性补贴100亿元。各地严格落实粮食安全党政同责要求，冬小麦面积稳中有增。同时，南方地区千方百计挖掘冬闲田潜力，受旱地区全力抗旱保播，确保油菜扩种任务落实落地。

精准指导，提高单产。今年农业农村部首次实施粮油等主要作物大面积单产提升行动，分区域制定提单产综合方案，分作物印发技术指导意见。开展小麦绿色高产高效行动，推动精细播种、枯黄弱苗追肥等关键措施落实。

多措并举力争“虫口夺粮”“龙口夺粮”。今年中央和各级财政累计安排52亿元支持病虫防控和小麦“一喷三防”，农业农村系统共派出农技人员77万人次进村入户指导，大力推进统防统治，小麦条锈病、赤霉病危害面积分别比上年减少25.3%、15.6%。同时，农业农村部会同水利、应急、气象等部门联合制定抗灾保丰收预案，会同交通运输、石油石化等部门建立“三夏”生产工作协调机制。

据了解，针对局地“烂场雨”的紧急情况，各主产区组建农机应急作业服务队伍，帮助小散偏地块和有困难的农户进行抢收抢种作业。河南、陕西、河北等省财政下拨38.79亿元支持小麦抢收抢烘。河南全省投入联合收割机21.6万多台争分夺秒抢收小麦，高峰期日收1543万亩，比常年多200万亩。

机器穿梭田间，插下一株株秧苗。6月19日下午，大雨刚停，安徽省滁州市天长市禾禾生态农业专业合作社理事长平东林和农事服务团队就在田间忙碌。今年他们托管了约9200亩水稻，受夏收时降雨天气影响，夏种压茬推进有所延缓。“‘三夏’时节，就是一个‘抢’。我们必须要加班加点抢种。”平东林说。

据6月20日农情调度，全国已夏播粮食72.3%。夏玉米已播90.1%，夏大豆已播76.9%，中稻已播栽80.2%。河南、陕西夏播基本结束，安徽、山东近九成，河北过八成，江苏过七成。

“很多地方基本是上午收小麦、下午种玉米。目前夏播进度已经快于上年同期，做到了适墒适期播种。”农业农村部有关司局负责人说，前期因持续阴雨天气影响夏收进度，导致初期夏播进度偏慢，但各地加强农机调度抢收快收，加之土壤墒情好，夏收夏播稳步推进。

(责编：赵竹青、陈键)

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