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高质量发展调研行丨福建建瓯：绿色竹山渐成幸福“靠山”

新华社记者张华迎
2023年06月23日09:02 | 来源：新华网
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原标题：高质量发展调研行丨福建建瓯：绿色竹山渐成幸福“靠山”

　　仲夏时节，闽北山区万物并秀。清晨时分，福建省建瓯市东峰镇井岐村河畔，一片片青翠欲滴的雷竹随风摇曳，沙沙作响。趁着天气晴好，井岐村雷竹种植大户叶扬杰带着几位村民拿着锄头在竹林里锄草、平整土地、施肥，忙得热火朝天。

　　农户在福建省建瓯市井岐村一处雷竹林里锄草（6月8日摄）。新华社记者 张华迎 摄

　　叶扬杰所在的建瓯市是国内知名的笋竹之乡，拥有竹林面积163.5万亩，年生产竹材5321万根，鲜笋36.2万吨。“雷竹当年种植，次年就能出笋，不仅出笋早、出笋期长，而且产量高、经济效益好。”2015年，看好雷竹发展前景的叶扬杰将自家雷竹林的面积从原先的20亩逐渐扩大到400亩。

　　铺稻草、农糠，施用有机肥，安装喷灌设施……“每年11月中旬至12月中旬，要给雷竹林铺稻草、农糠，实现地表增温，这样可以促进雷竹提早出笋，卖个好价钱。”在科技特派员的引导下，今年叶扬杰计划投入200万元对自家的100亩雷竹林进行丰产改造。“改造前，竹林年平均亩产产值不足8000元，预计改造后亩产产值将超过4万元。”

　　工人在福建省建瓯市一家笋竹加工企业加工手剥笋产品（6月8日摄）。新华社记者 张华迎 摄

　　在东峰镇，像叶扬杰这样的种植户不在少数。东峰镇农技站站长侯立和告诉记者，目前东峰镇20个村场300多个农户从事雷竹种植，全镇雷竹种植面积超过1万亩，带动户均年增收超过6万元。

　　丰富的竹资源为建瓯竹产业的发展提供了有利条件。裁断、仿形成形、雕刻、抛光、打磨、喷油（漆）、烘干、包装……在福建百丰竹业有限公司生产车间内，一块块竹胚板经过加工被制成了竹砧板、竹面包板、竹托盘等产品。百丰竹业公司负责人杨书钢介绍，企业去年产值1.2亿元，纳税超过600万元，带动周边村庄200多名群众就业增收。

　　这是福建省建瓯市一家竹企生产的竹家居产品（6月7日摄）。新华社记者 张华迎 摄

　　与此同时，日渐深入人心的“以竹代塑”理念，也为建瓯竹产业发展打开更加广阔的空间。

　　“‘以竹代塑’倡议坚定了企业深耕竹产业的信心。”福建省丸美竹木发展有限公司是一家专门生产一次性竹签、竹筷等快消品的企业。最近一段时间，公司负责人林礼清和技术人员格外忙碌，他们正在调试新投用的一次性竹刀叉勺生产线。林礼清说：“预计这9条生产线启用后，每年将给公司增加8000万元的产值。”

　　建瓯市工信局统计数据显示，经过多年发展，建瓯市现有笋竹加工企业172家，已成为国内竹集成材、竹餐厨用品的重要生产基地。2022年，建瓯市竹业总产值达168.7亿元，全市竹业从业人员7万多人，竹产区竹农人均年销售笋竹收入8950元，占农村居民人均年可支配收入的38.7%。

　　“笋竹产业已成为建瓯富民强市的支柱产业。”建瓯市委书记周靖说，今后，建瓯将继续秉持“科技兴竹”“以竹富农”理念，统筹做好“竹产业、竹科技、竹文化”三篇文章，持续推进笋竹产业一二三产深度融合发展，让广袤竹山更好助力群众致富、乡村振兴。

(责编：赵竹青、陈键)
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