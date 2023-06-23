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“两江两村”体育赛事塑造乡村经济新范本

新华社记者蒋成
2023年06月23日09:06 | 来源：新华网
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原标题：“两江两村”体育赛事塑造乡村经济新范本

　　一个是号称“天下苗族第一县”的台江县，从去年夏天开始，脱胎于当地苗族“六月六”吃新节篮球赛的“村BA”火爆出圈，最终上升为全国和美乡村篮球大赛（村BA）。

　　一个是素有“黔省东南锁钥，苗疆第一要区”之称的榕江县，从今年5月至今，乡村足球“村超”之火被点燃，持续升温，广泛传播于海内外。

　　从台江“村BA”到榕江“村超”，贵州“两江两村”体育赛事正以其独特的生长模式成为乡村经济发展的新引擎。

　　以赛扶产，农产品赛场亮相打开销路。“鲤吻香米”“台江鲟鱼”“三穗麻鸭”，这些曾在“村BA”赛场亮相的特色奖品声名大噪，销路大开。台江敏锐察觉，迅速跟进，一批区域公共品牌走进大众视野，多家著名农业产业集团项目落地，成功获批国家现代农业产业园创建。今年一季度，农林牧渔总产值增速3.9%，排全州第二。

　　在“村超”赛场周边，近500个摊位让群众免费使用，“榕江牛瘪”“榕江卷粉”、竹筒饭、杨梅等当地农特产品卖到脱销，不仅是“夜间经济”，还是“地摊经济”，更是“周末经济”。作为贵州对接融入粤港澳大湾区的“桥头堡”，榕江立足优势，抢抓机遇，以本地木材、农特产品为主的大招商如火如荼，一批广东企业争相到榕江投资建厂。

　　以赛促文，非遗产业找到发展载体。“两江”都在黔东南苗族侗族自治州，该州境内苗、侗、水、瑶、壮、土家等多个民族相互融合，形成形式多样、内容丰富的少数民族文化。目前，当地有人类非物质文化遗产代表作1项3处，国家级非物质文化遗产56项78处，位居全国同级市州之首。

　　《苗族芦笙舞》《侗族大歌》、蜡染、银饰……一项项非遗在“两江两村”赛事上焕发生机，“村宝宝”等带有非遗元素的文创产品不断涌现，非遗传承和创新后继有人，非遗产业发展找到可持续载体。乡土文化、民族文化，无疑是群众体育发展的助燃剂。

　　以赛助旅，游客流量变现金流量。赛事火了，游客纷至沓来。借助“村BA”游客流量，台江创建2个4A级景区，提升改造多个3A级景点，一批闲置低效旅游项目借机复活，台盘村餐饮、商超、民宿更是拔地而起。2022年台江县接待游客165.34万人次，同比增长23.27%，旅游收入17.12亿元，同比增长36.74%。今年3月下旬贵州省首届“美丽乡村”篮球联赛总决赛三天时间里，全县接待游客18.19万人次，实现旅游综合收入5516万元，带动黔东南州旅游预订同比增长140%。

　　“酒店爆满了”“餐饮爆满了”“西瓜脱销了”，6月3日的“村超”“超级星期六”足球之夜，榕江县城足球场聚集了5万多人。过去一周，携程APP上“村超”搜索量比前一周增长562%。5月13日至今，榕江接待游客50余万人次，旅游综合收入超过2亿元。“超好吃”“超好玩”“超好住”等“村超+”品牌应运而生。

　　体育搭好台，文化经济来唱戏。农文体旅融合发展，贵州“两江两村”正在给出新答案，逐渐塑造乡村经济新范本。

(责编：赵竹青、陈键)
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