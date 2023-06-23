新华社记者王建华、李鲲、郭方达

原标题：区域发展新亮点·京津冀协同发展丨明显优势 充足底气——京津冀努力成为中国式现代化建设的先行区、示范区

一座港口的现代化变迁，可以管窥一个区域9年多来的协同发展之效。

上周，“北京CBD-天津港京津协同港口服务中心”于北京朝阳区揭牌成立，各企业开始“原地享受”150多公里外天津港的各项服务。

海上，天津港环渤海内支线“天天班”穿梭。渤海津冀港口投资发展有限公司、津唐国际集装箱码头有限公司相继挂牌，天津与河北的港口逐步从竞争走向竞合。

天津港北疆港区C段“七彩”码头上，新一代氢电混合动力人工智能运输机器人在烈日下忙碌。依靠来自京津冀的多家机构共同研发的风能、太阳能供电技术，这座现代化码头已实现碳的零排放。

优化资源配置、改革破除壁垒、协同赋能创新……努力成为中国式现代化建设的先行区、示范区，时代赋予京津冀协同发展崭新气象。

图为天津港全物联网集装箱码头（2023年2月21日摄，无人机照片）。新华社记者赵子硕 摄

疏解优化区域资源配置

炎炎夏日，河北雄安新区启动区项目建设如火如荼。

科学园、大学园、金融岛等一处处功能片区有序推进，国贸中心、体育中心、科创综合服务中心等一个个重大项目拔地而起。目前，中央企业已在雄安新区设立各类机构150多家，投资来源为北京的注册企业超3000家。

建设雄安新区和北京城市副中心，形成北京新“两翼”，这是千年大计、国家大事，是优化京津冀区域资源配置的关键。

京津冀21.6万平方公里区域，拥有1亿多人口。曾经区域发展不平衡，北京集聚了过多非首都功能，人口过度膨胀，交通日益拥堵。

2014年，京津冀协同发展上升为国家战略，有序疏解北京非首都功能成为“牛鼻子”。

9年多来，北京疏解一般制造业企业约3000家、疏解提升区域性批发市场和物流中心近1000个，流向津冀技术合同成交额超2100亿元。几年前还是动物园批发市场的地方，现在正转型为国家级金融科技示范区。

在北京市内部，市级行政中心正式迁入城市副中心，城六区常住人口比2014年下降15%的目标也已实现。

北京非首都功能向外疏解，加快了天津全国先进制造研发基地和河北全国现代商贸物流重要基地建设。天津信息基础设施建设全国领先，全市家庭千兆光纤网络覆盖率等3项指标全国第一，河北快递业务量占京津冀地区的比重由2017年30.1%提升至2022年62.4%。

而与此同时，北京自身经济总量也相继跨过3万亿元、4万亿元两大台阶。

图为天津市西青区王稳庄镇生态廊道（2022年7月7日摄，无人机照片）。新华社记者赵子硕 摄

改革破除区域平衡壁垒

今年4月1日起，京津冀三地参保人员在区域内定点医药机构就医、购药，无需办理异地就医备案手续，即可享受医保报销待遇。业内呼吁多年的跨区域看病“一卡通行”，在京津冀率先实现。

过去，京津冀也长期存在着发展不平衡、不充分的问题。壁垒存在于多方面，解决这些问题，关键在打破“一亩三分地”。

2015年6月，中共中央、国务院印发《京津冀协同发展规划纲要》，描绘协同发展的宏伟蓝图。此后，《“十三五”时期京津冀国民经济和社会发展规划》成为我国第一个跨省市的区域五年规划，《京津冀人才一体化发展规划（2017-2030年）》成为我国首个跨区域人才规划，另有交通一体化、生态环境保护、产业升级转移等一系列规划，为三地平衡发展改革破壁。

顶层设计之下，京津冀交通、生态、产业等重点领域协同率先突破，教育、医疗等基本公共服务均等化水平持续提高……

“建设中国式现代化先行区、示范区，并非一定要在当前经济实力最强、机制体制最优的区域，选择一个发展空间大、发展潜能优、通过探索可率先实现现代化的区域，更能为全国提供示范。”天津市发改委有关负责人说。

两个改革案例的全国推广就是有力证明。2015年8月1日京津冀之间手机漫游费和长途费率先取消，2017年9月1日这项政策在全国落地；2014年7月1日京津冀海关区域通关一体化率先在北京海关、天津海关启动，2017年7月1日全国海关正式实施通关一体化。

图为2023年3月1日拍摄的SMC（天津）制造有限公司的表面氧化自动化生产线。新华社发

协同提升区域发展层次

“干事创业京津冀，北方‘智慧’新农人。”总结自己过去的9年，39岁的胡建龙用了14个字。

2014年，胡建龙创立专注农业人工智能的北京科芯科技有限公司，2018年，他把公司总部搬到天津滨海—中关村科技园。

依托北京的研发和天津的产业化，科芯公司已将智慧农业的市场扩展至河北、山东、内蒙古等北方广大地区，年销售收入超过1000万元。

这是京津冀协同发展赋能市场主体、助力北方地区转型升级的一个案例。

“实现京津冀协同发展……是实现京津冀优势互补、促进环渤海经济区发展、带动北方腹地发展的需要……”回看中央2014年对京津冀寄予的厚望，意味深长。

2022年，京津冀经济总量突破10万亿元，继续成为引领全国高质量发展的三大重要动力源之一。

“京津冀协同发展战略肩负着缩小中国南北差距的重要使命。”南开大学京津冀协同发展研究院院长刘秉镰说。

实践中，北京科技创新优势和天津先进制造研发优势正在紧密结合，河北也从不同方向打造联通京津的经济廊道。

可以预期，在建设中国式现代化先行区、示范区的进程中，京津“双城记”将形成互动引领、并与河北联动建成世界级城市群，打造我国高质量发展新增长极。

(责编：赵竹青、陈键)

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