原标题：端午假期首日 全国铁路发送旅客1620万人次

端午是出游的好时节，人们在假期里寻景端午，饱览祖国的大好河山，在休闲中享受着生活的美好。

昨天，也就是端午假期首日，全国交通迎来出行高峰。铁路方面，全国铁路昨天发送旅客1620万人次，开行旅客列车10868列。公路方面，全国公路昨天发送旅客3095万人次，比2022年同期增长66.3%。民航方面，今年端午假期，民航日均计划执行航班16110班，日均运输旅客达198万，较2019年同期均有增长。从订票情况看，上海、广州、深圳、杭州、北京、重庆、西安之间的航线依然是航空出行的热门航线。

(责编：赵竹青、陈键)

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