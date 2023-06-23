原标题：“银发游”市场蕴含巨大潜力

乘着旅游专列，去大山里避暑纳凉；坐着游轮，“慢游”世界；带着帐篷，去郊区露营……如今，“银发族”成为最活跃的旅游群体之一。据中国旅游研究院测算，“十四五”末，我国出游率较高、旅游消费较多的低龄健康老人将超过1亿人，老年旅游收入有望超过万亿元，老年旅游市场潜力巨大。

有力推动市场复苏

近日，同程旅行“国民旅游新势力”发布会透露的信息显示，从消费客群和出游方式的变化看，“银发族”成为今年市场复苏的重要推动力量之一。同程旅行副总裁印书虎说，“银发族”目前是旅游机构服务的主要人群。

可自由支配时间相对宽裕、健康水平持续提升、经济条件较以往优越等，都是老年人参加旅游活动的有利条件，也为老年旅游的快速发展奠定了基础。中国旅游研究院发布的《中国国内旅游发展年度报告(2022—2023)》显示，中老年旅游者成为重要客源，老年旅游具有广阔前景。

老年旅游的快速发展，还与我国老龄化的进程密切相关。截至2022年末，全国60岁及以上人口占总人口19.8%，国家卫健委数据显示，2035年左右，这一占比将超过30%。

除了大城市的老年人，越来越多中小城市、乡镇甚至农村地区的老年人也加入旅游行列。中国旅游研究院总统计师马仪亮指出，第一批外出务工人员中不少已超过60岁，他们长期在外工作，对家乡以外的世界充满期待，进入老年生活后，更愿意出去旅游。

“候鸟式”旅居受欢迎

退休后，每年夏天，北京的王先生都会到云南住上一段时间。“我最喜欢那里的雨林，在那里既能欣赏美景，也能呼吸好空气，对健康有好处。”

如今，夏季北上避暑、冬季南下避寒的“候鸟式”旅居，成为越来越多老年人的旅游新方式，避暑游、避寒游也逐渐发展为成熟的旅游业态。

目前，我国“候鸟式”旅居群体在冬季的迁入地主要有海南省、广东省、福建省、云南省和广西壮族自治区等地，避暑地则集中于吉林、青海、贵州等地。

老人旅居需求不断增多，许多地方着手大力发展旅居产业。近年来，宁夏回族自治区大力发展“候鸟式”旅居养老产业，逐步形成多元化、多业态养老产业发展新格局。去年7月，宁夏民政厅与福建省民政厅签订了“闽宁协作—旅居养老”合作框架协议；今年，宁夏继续探索发展以福建、广东、山西、云南等省份为龙头示范的双向康养旅居养老，将立足西北、面向全国打造“乐享塞上·颐养宁夏”医养康养品牌，并同步推进春夏秋三季区内南北互动的旅居养老。来宁夏体验旅居养老的老人可以品尝到宁夏地方特色美食、看黄河美景、体验特色采摘等，感受宁夏之美。

为老人建“智慧引擎”

今年4月，中国消费者协会发布的《2022年养老消费调查项目研究报告》显示，低龄老人消费更具活力，升级型消费需求明显，老年人消费环境仍需适老化提升。

河北的曹先生夫妇也是“候鸟”老人。北方冬季寒冷干燥的天气易诱发曹先生的呼吸道慢性病，因而，每年冬季，夫妇二人都会前往三亚过冬。年逾80岁的曹先生可以熟练使用智能手机，但他的妻子却难以适应，尤其是到了一座不熟悉的城市，更加不便。曹先生说：“因为不会使用智能手机，我的老伴逐渐变得不愿出门。”

“数字鸿沟”成为影响老年游客旅游体验的重要因素。中国旅游研究院院长戴斌指出，应化“数字鸿沟”为“智慧引擎”，促进智慧康养与智慧文旅融合发展。营造全过程无障碍的老年旅游环境，引导老年人积极参与社会活动并获得社会尊重，消除老年人心理上的“无形障碍”。此外，应充分考虑老年人的健康状况和身心需求，提供“需求导向”的精细化旅游服务。

目前，许多地方正不断完善数字化适老服务。去年底，文化和旅游部资源开发司发布了10个2022智慧旅游适老化示范案例。这些案例在内容上聚焦线上平台和功能的适老化改造、线下景区设施与服务模式的升级，将智能化贯穿景区预约购票、入园游览等多个环节，涉及从点到线到面的全流程适老化服务。例如，“畅游平潭”推出“智能语音”“智能识别”“智慧厕所”等功能模块，优化老年人出游体验，助力老年人跨越“数字鸿沟”。

(责编：赵竹青、陈键)

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