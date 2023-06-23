人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

“银发游”市场蕴含巨大潜力

2023年06月23日09:21 | 来源：人民网-人民日报海外版
小字号

原标题：“银发游”市场蕴含巨大潜力

　　乘着旅游专列，去大山里避暑纳凉；坐着游轮，“慢游”世界；带着帐篷，去郊区露营……如今，“银发族”成为最活跃的旅游群体之一。据中国旅游研究院测算，“十四五”末，我国出游率较高、旅游消费较多的低龄健康老人将超过1亿人，老年旅游收入有望超过万亿元，老年旅游市场潜力巨大。

　　有力推动市场复苏

　　近日，同程旅行“国民旅游新势力”发布会透露的信息显示，从消费客群和出游方式的变化看，“银发族”成为今年市场复苏的重要推动力量之一。同程旅行副总裁印书虎说，“银发族”目前是旅游机构服务的主要人群。

　　可自由支配时间相对宽裕、健康水平持续提升、经济条件较以往优越等，都是老年人参加旅游活动的有利条件，也为老年旅游的快速发展奠定了基础。中国旅游研究院发布的《中国国内旅游发展年度报告(2022—2023)》显示，中老年旅游者成为重要客源，老年旅游具有广阔前景。

　　老年旅游的快速发展，还与我国老龄化的进程密切相关。截至2022年末，全国60岁及以上人口占总人口19.8%，国家卫健委数据显示，2035年左右，这一占比将超过30%。

　　除了大城市的老年人，越来越多中小城市、乡镇甚至农村地区的老年人也加入旅游行列。中国旅游研究院总统计师马仪亮指出，第一批外出务工人员中不少已超过60岁，他们长期在外工作，对家乡以外的世界充满期待，进入老年生活后，更愿意出去旅游。

　　“候鸟式”旅居受欢迎

　　退休后，每年夏天，北京的王先生都会到云南住上一段时间。“我最喜欢那里的雨林，在那里既能欣赏美景，也能呼吸好空气，对健康有好处。”

　　如今，夏季北上避暑、冬季南下避寒的“候鸟式”旅居，成为越来越多老年人的旅游新方式，避暑游、避寒游也逐渐发展为成熟的旅游业态。

　　目前，我国“候鸟式”旅居群体在冬季的迁入地主要有海南省、广东省、福建省、云南省和广西壮族自治区等地，避暑地则集中于吉林、青海、贵州等地。

　　老人旅居需求不断增多，许多地方着手大力发展旅居产业。近年来，宁夏回族自治区大力发展“候鸟式”旅居养老产业，逐步形成多元化、多业态养老产业发展新格局。去年7月，宁夏民政厅与福建省民政厅签订了“闽宁协作—旅居养老”合作框架协议；今年，宁夏继续探索发展以福建、广东、山西、云南等省份为龙头示范的双向康养旅居养老，将立足西北、面向全国打造“乐享塞上·颐养宁夏”医养康养品牌，并同步推进春夏秋三季区内南北互动的旅居养老。来宁夏体验旅居养老的老人可以品尝到宁夏地方特色美食、看黄河美景、体验特色采摘等，感受宁夏之美。

　　为老人建“智慧引擎”

　　今年4月，中国消费者协会发布的《2022年养老消费调查项目研究报告》显示，低龄老人消费更具活力，升级型消费需求明显，老年人消费环境仍需适老化提升。

　　河北的曹先生夫妇也是“候鸟”老人。北方冬季寒冷干燥的天气易诱发曹先生的呼吸道慢性病，因而，每年冬季，夫妇二人都会前往三亚过冬。年逾80岁的曹先生可以熟练使用智能手机，但他的妻子却难以适应，尤其是到了一座不熟悉的城市，更加不便。曹先生说：“因为不会使用智能手机，我的老伴逐渐变得不愿出门。”

　　“数字鸿沟”成为影响老年游客旅游体验的重要因素。中国旅游研究院院长戴斌指出，应化“数字鸿沟”为“智慧引擎”，促进智慧康养与智慧文旅融合发展。营造全过程无障碍的老年旅游环境，引导老年人积极参与社会活动并获得社会尊重，消除老年人心理上的“无形障碍”。此外，应充分考虑老年人的健康状况和身心需求，提供“需求导向”的精细化旅游服务。

　　目前，许多地方正不断完善数字化适老服务。去年底，文化和旅游部资源开发司发布了10个2022智慧旅游适老化示范案例。这些案例在内容上聚焦线上平台和功能的适老化改造、线下景区设施与服务模式的升级，将智能化贯穿景区预约购票、入园游览等多个环节，涉及从点到线到面的全流程适老化服务。例如，“畅游平潭”推出“智能语音”“智能识别”“智慧厕所”等功能模块，优化老年人出游体验，助力老年人跨越“数字鸿沟”。

(责编：赵竹青、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
保供给保增收保稳定 农业农村部部署夏季水产养殖生产工作
　　人民网北京6月23日电 （记者李栋）夏季是养殖水生动植物生长的主要季节，又逢干旱、高温、台风、洪涝等极端天气频繁出现，极易对水产养殖造成不利影响。为切实抓好夏季水产养殖生产工作，确保全年水产品安全有效供给，近日，农业农村部印发《关于切实抓好夏季水产养殖生产的通知》（以下简称《通知》），部署夏季水产养殖生产工作。…
助力“深海一号”二期工程开发 我国最长深水油气管道铺设完工
　　人民网北京6月22日电 （记者杜燕飞）记者从中国海油获悉，今日，在海南岛东南的陵水海域，“深海一号”超深水大气田二期关键控制性工程——20英寸海底长输管道铺设完工，这是我国最长的深水油气管道，标志着我国深水长输海底管道建设能力和深水装备技术实现重要突破。 “为了高效经济开发‘深海一号’二期工程，我们首创‘水下生产系统、浅水导管架处理平台和深水半潜式平台远程操控系统’油气开发模式。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部