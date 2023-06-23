原标题：数据中折射出的经济“加速度”

透过数据看“活力”中国，今天(6月21日)来看外贸进出口、电信和其他方面的数据。

从数据看经济发展

外贸进出口方面：今年前五个月，我国外贸进出口实现稳定增长，外贸结构持续优化。从贸易方式看，今年前5个月，一般贸易进出口规模为11万亿元，占比较去年同期提升1.4个百分点，达到65.6%。从外贸主体看，今年前5个月，民营企业进出口8.86万亿元，占我国外贸总值的52.8%，占比较去年同期提升3.9个百分点。

《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》(CEPA)签署20年来，内地进口原产于香港商品货值由实施首年的8.6亿元增至2022年的77.9亿元，增长8.1倍。其中，经深圳关区进口货值占比近3成，居全国首位。近9000种香港出产商品已享受进口零关税。

电信收入方面：1—5月份，电信业务收入累计完成7125亿元，同比增长6.8%。电信业务收入稳步增长，电信业务总量保持两位数增幅。

减税降费方面：新能源汽车车辆购置税减免政策将延长至2027年年底。初步估算，2024—2027年减免车辆购置税规模总额将达到5200亿元。

另外，中国经济新动能和新优势在蓬勃发展。独角兽企业一般是指创立时间短、拥有核心技术、增长迅速并且商业估值超过10亿美元的企业，它代表着强大的科技创新活力和发展潜力。2022年，中国共有独角兽企业357家，同比增长13%，创历史新高。其中98家为新晋独角兽企业。2022年，中国独角兽企业有136家新获融资，人民币融资的金额和占比首次超过美元融资；有25家独角兽企业完成上市，超过八成在港交所和A股科创板挂牌。

通过数据看今年麦收

今年“三夏”，小麦大规模机收从6月2日全面展开，共有60多万台联合收割机、80多万名农机手、6100多支农机应急作业服务队抢天夺时，奋战在麦收一线，机械化收获占比超过99%。有超过12万台装有北斗导航的收割机上线，整个收获期共抓取了作业信息50.5亿条，数据大小超过了30T。

(责编：赵竹青、陈键)

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