原标题：受穿山甲启发 国际最新研发出一种微型医学机器人

中新网北京6月21日电 (记者 孙自法)施普林格·自然旗下学术期刊《自然-通讯》最新发表一篇工程学论文称，研究人员研发出一种受穿山甲启发的微型机器人，设计用于在体内进行安全和微创的医疗手段。这一无系留软体机器人或许能够有朝一日通过变形，到达胃内或小肠等难以触及的体内区域，开展相关诊断与医治任务。

该论文介绍，磁性软体机器人和固体金属形态的机器人过去曾被开发用于微创医学手术，但其功能和安全性有限。而穿山甲尽管有角质鳞片，通过把硬质鳞片组成重叠结构，它们可以灵活无碍地移动。

受到穿山甲启发，论文通讯作者、德国马克斯·普朗克智能系统研究所Metin Sitti和同事与合作者共同设计了一个微型机器人，尺寸为1厘米×2厘米×0.2毫米，拥有重叠鳞片设计和按需加热、变形、滚动的能力。在实验室的概念验证实验中，这个微型机器人能够加热到70°C，对具有未来潜在临床应用的组织进行医疗处理，包括在难以触及区域进行癌症热疗或止血。此外，机器人能够消磁将负载物释放到组织，这可用于未来递送药物。

论文作者表示，受穿山甲启发研发的微型机器人虽然还需要进一步测试，但这一技术可能会是递送治疗用负载物和热疗应用的有用临床工具。(完)

(责编：赵竹青、陈键)

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