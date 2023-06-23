人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

欧盟批准七种转基因产品上市

2023年06月23日09:55 | 来源：中国新闻网
小字号

原标题：欧盟批准七种转基因产品上市

　　欧盟21日宣布批准三种转基因玉米、三种转基因大豆和一种转基因棉花上市，七种产品可用作食品或饲料，但不得在欧盟范围内种植。

　　据欧盟委员会当日发布的公告，七种转基因产品的批准有效期均为10年，其中三种转基因玉米系首次在欧盟获批，三种转基因大豆和一种转基因棉花系前次批准有效期到期后续批。

　　公告称欧盟对这七种产品进行了全面和严格审批，同时欧盟食品安全局进行了科学评估，结论为它们与传统的同类产品一样安全。

　　公告强调，在欧盟获批上市后，这七种产品可用作食品或饲料，但不得在欧盟范围内种植，还需遵守欧盟转基因产品标识和追溯规定。

　　资料显示，欧盟已批准数十种转基因食品和饲料上市，包括玉米、大豆、棉花、油菜和甜菜等，同时欧盟一直对转基因产品持相对保守态度，企业进入欧盟转基因市场的成本较高。(记者 德永健)

(责编：赵竹青、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
保供给保增收保稳定 农业农村部部署夏季水产养殖生产工作
　　人民网北京6月23日电 （记者李栋）夏季是养殖水生动植物生长的主要季节，又逢干旱、高温、台风、洪涝等极端天气频繁出现，极易对水产养殖造成不利影响。为切实抓好夏季水产养殖生产工作，确保全年水产品安全有效供给，近日，农业农村部印发《关于切实抓好夏季水产养殖生产的通知》（以下简称《通知》），部署夏季水产养殖生产工作。…
助力“深海一号”二期工程开发 我国最长深水油气管道铺设完工
　　人民网北京6月22日电 （记者杜燕飞）记者从中国海油获悉，今日，在海南岛东南的陵水海域，“深海一号”超深水大气田二期关键控制性工程——20英寸海底长输管道铺设完工，这是我国最长的深水油气管道，标志着我国深水长输海底管道建设能力和深水装备技术实现重要突破。 “为了高效经济开发‘深海一号’二期工程，我们首创‘水下生产系统、浅水导管架处理平台和深水半潜式平台远程操控系统’油气开发模式。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部