原标题：欧盟批准七种转基因产品上市

欧盟21日宣布批准三种转基因玉米、三种转基因大豆和一种转基因棉花上市，七种产品可用作食品或饲料，但不得在欧盟范围内种植。

据欧盟委员会当日发布的公告，七种转基因产品的批准有效期均为10年，其中三种转基因玉米系首次在欧盟获批，三种转基因大豆和一种转基因棉花系前次批准有效期到期后续批。

公告称欧盟对这七种产品进行了全面和严格审批，同时欧盟食品安全局进行了科学评估，结论为它们与传统的同类产品一样安全。

公告强调，在欧盟获批上市后，这七种产品可用作食品或饲料，但不得在欧盟范围内种植，还需遵守欧盟转基因产品标识和追溯规定。

资料显示，欧盟已批准数十种转基因食品和饲料上市，包括玉米、大豆、棉花、油菜和甜菜等，同时欧盟一直对转基因产品持相对保守态度，企业进入欧盟转基因市场的成本较高。(记者 德永健)

(责编：赵竹青、陈键)

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