原标题：江苏：AI智能监控系统给干散货海船装上“智能管家”

江苏持续推动建设干散货海船AI智能监控系统。 江苏海事局供图

据江苏海事局21日消息，江苏持续推动建设干散货海船AI智能监控系统，给船舶装上“智能安全管家”，为其安全营运提供科技保障。

近日，江苏利电航运有限公司海务管理人员收到这样一条提示信息：检测到“利电7”轮左舷甲板有船员未佩戴安全帽。在岸基的海务管理人员立刻与千里之外的“利电7”轮进行联系，及时纠正了这一行为，消除了一起安全隐患。

在江苏海事局指导下，江苏利电航运有限公司国内航行的8艘干散货海船已全部完成AI智能监控系统安装。

为做好AI智能监控系统推广工作，江苏海事局联合相关航运公司开展调查研究，并根据调研结果制定工作计划、组建工作专班，高标准推进智能监控安装工作。

针对大型干散货海船运营实际特点，相关工作人员先后开发推出船舶实时位置、航行状态、人员值班、设备运转、船载货物等监测功能，可实现对船舶驾驶舱、甲板、机舱等重点部位37余类风险隐患的系统化、智能化、动态化监控。

据了解，江苏海事局将持续跟踪干散货海船AI智能监控系统应用情况，对接企业需求，督促开发公司完善算法模型，扩展功能应用，加大推广力度，让小系统发挥大作用、小创新促进大安全，持续提高航运本质安全水平。(完)

(责编：赵竹青、陈键)

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