原标题：中国技术助力布隆迪水稻增产

6月20日，在布隆迪布班扎省基航加县，中国援布农业专家组组长杨华德在田间查看杂交水稻（右）和当地水稻。

自2009年8月实施援布高级农业专家技术合作项目以来，中国派出农业专家深入布隆迪各地，对当地稻农提供技术指导，将位于14个省的36个示范村水稻产量从平均每公顷约3吨提升至9-10吨，同时带动布各水稻种植区技术的进步，为提升该国的粮食安全做出了重要贡献。

新华社记者 韩旭 摄

这是6月20日在布隆迪布班扎省基航加县拍摄的一处杂交水稻田。

自2009年8月实施援布高级农业专家技术合作项目以来，中国派出农业专家深入布隆迪各地，对当地稻农提供技术指导，将位于14个省的36个示范村水稻产量从平均每公顷约3吨提升至9-10吨，同时带动布各水稻种植区技术的进步，为提升该国的粮食安全做出了重要贡献。

新华社记者 韩旭 摄

6月20日，在布隆迪布班扎省基航加县，农民在田间收获杂交水稻。

自2009年8月实施援布高级农业专家技术合作项目以来，中国派出农业专家深入布隆迪各地，对当地稻农提供技术指导，将位于14个省的36个示范村水稻产量从平均每公顷约3吨提升至9-10吨，同时带动布各水稻种植区技术的进步，为提升该国的粮食安全做出了重要贡献。

新华社记者 韩旭 摄

6月20日，在布隆迪布班扎省基航加县，农民在田间给杂交水稻脱粒。

自2009年8月实施援布高级农业专家技术合作项目以来，中国派出农业专家深入布隆迪各地，对当地稻农提供技术指导，将位于14个省的36个示范村水稻产量从平均每公顷约3吨提升至9-10吨，同时带动布各水稻种植区技术的进步，为提升该国的粮食安全做出了重要贡献。

新华社记者 韩旭 摄

6月20日，在布隆迪布班扎省基航加县，农民在田间给杂交水稻脱粒。

自2009年8月实施援布高级农业专家技术合作项目以来，中国派出农业专家深入布隆迪各地，对当地稻农提供技术指导，将位于14个省的36个示范村水稻产量从平均每公顷约3吨提升至9-10吨，同时带动布各水稻种植区技术的进步，为提升该国的粮食安全做出了重要贡献。

新华社记者 韩旭 摄

6月20日，在布隆迪布班扎省基航加县，农民在田间手捧杂交水稻谷粒。

自2009年8月实施援布高级农业专家技术合作项目以来，中国派出农业专家深入布隆迪各地，对当地稻农提供技术指导，将位于14个省的36个示范村水稻产量从平均每公顷约3吨提升至9-10吨，同时带动布各水稻种植区技术的进步，为提升该国的粮食安全做出了重要贡献。

新华社记者 韩旭 摄

(责编：赵竹青、陈键)

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