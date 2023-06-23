人民网北京6月23日电 （记者乔雪峰）加速绿色低碳转型创新，能源和电力行业是关键。近几年来，我国电力建设领域积极推动行业产业能源绿色低碳转型，坚持安全降碳，在保障能源安全的前提下，大力实施可再生能源替代、推动煤炭清洁利用，构建清洁低碳安全高效的能源体系步伐进一步加快。

“新型电力系统的历史进程已全面启动并加速推进。电力建设在这一历史进程中具有重要地位，发挥着重要作用。”近日，国家能源局副局长余兵在中国电力建设发展大会上表示，电力建设行业要多元赋能持续提升电力建设安全水平，积极推进“智慧工地”建设等先进技术及装备，助推电力建设高质量发展。

国家发展改革委环资司副司长赵鹏高表示，本次大会以赋能电力建设，推动高质量发展为主题，规模大、层次高、专业多，为电力建设行业进一步统一思想，凝聚共识，提供了重要交流平台，并彰显了中国电力建设企业协会引领行业高质量发展的责任和担当。

中国电力企业联合会党委书记、常务副理事长杨昆表示，未来电力建设行业要以更高站位、更高标准，助力加快构建新型电力系统。要用更多凝聚中国创造、体现中国质量、代表中国品牌的大国重器、大国工程，为中国电力事业发展再立新功，开创电力工程建设新局面。

中国电力建设企业协会会长王思强在大会上呼吁推动电力建设行业创新突破和系统变革。“中国电力建设高质量发展序幕已经拉开，未来要立足开局之年、铆足干事之力，奋力谱写新时代电力建设新篇章。”

近年来，电力建设企业不断创新落实“双碳”战略的探索实践，加快推动电力建设高质量发展。记者了解到，大会还发布了首期中国清洁能源建设景气指数（简称CEPI）和中国电力建设发展指数（简称PCDI）。

(责编：赵竹青、吕骞)

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