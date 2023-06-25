原标题：“普及金融知识万里行” 农行“走新”更“走心”

关注社会重点保障人群，提供优质便民的金融服务，是金融企业应尽的社会责任。6月，农业银行从“共筑诚信消费环境 提振金融消费信心”出发，紧紧围绕消费者日常生活涉及的金融服务场景，聚焦“一老一少一新”，开展形式多样的“普及金融知识万里行”活动，让金融服务“走新”更“走心”。

爱心护航“老有所依”，树立新风貌。农业银行认真落实国务院和各级监管部门有关适老化服务的要求，聚焦老年人高频金融需求，坚持传统服务与智能创新并行，让老年人在享受金融服务过程中感受更多获得感、幸福感。农行甘肃分行走进高台县养老院开展“警惕电信诈骗，增强反诈意识”宣传活动，帮助“银发族”掌握必要的金融知识和技能，树牢反诈意识。农行宁夏分行走进金凤居安社区，开展“情暖夕阳”金融知识宣讲活动。工作人员通过以案说险的方式，揭露养老领域诈骗犯罪“黑灰产”类型，有效帮助老年人规避风险。农行重庆分行走进长寿区老年大学开展“普及金融知识，守住‘钱袋子’”宣传活动。工作人员通过讲解养老诈骗手段和揭示非法集资骗局等金融知识，切实帮助老年人树牢风险意识、弥合“数字鸿沟”。

用心厚植“少有所育”，转变新观念。为推动金融知识纳入国民教育体系，全面提升广大青少年金融素养，农业银行开展覆盖广、形式多、内容新的宣传普及活动，切实把金融知识宣传主体责任落到实处，让金融知识深入人心。农行湖南分行聚焦理性消费、拒绝非法“校园贷”、防范电信网络诈骗等方面，依托农行手机银行App开展了“金融知识进校园”线上答题抽奖活动，进一步扩大了金融教育的辐射面，增强了学生的反诈意识，提升了金融安全防范技能。农行陕西分行走进陕西省回归儿童救助中心，通过讲解货币金融知识、赠送作业本和生活用品等活动，陪伴救助中心小朋友度过一个别样的“六一”。农行贵州分行联合当地监管部门走进凯里市第一中等职业学校，为广大师生现场普及假币识别、用卡安全、防范电信诈骗等金融知识，帮助学生树立理性消费意识，增强风险判断能力。

精心构筑“‘新’有所属”，开启新实践。新市民群体是融入城市发展的新鲜血液，也是城市高质量发展的主力军。农业银行聚焦新市民融入城市的金融“急难愁盼”问题，有针对性地开展金融产品宣介和金融知识宣讲活动，助力提升新市民的金融素养，守护“新”生活。农行甘肃分行前往甘肃建投、中国中铁等工地开展普及金融知识活动，向进城务工人员宣传防范电信诈骗、防范非法集资等知识，帮助他们树立风险“防火墙”。农行厦门分行走进思明区软件园，向科技工作者普及“数字人民币”、人民币防伪、存款保险等金融知识，取得了较好的传播效果。农行深圳分行在国际渔业博览会上设置了“农情在身边，渔粤向未来”绿色消保展区，通过快闪舞蹈、“消保安全历险”游戏、书写明信片等活动，寓教于乐、融学于趣、化教于心。

农业银行“聚焦人民所需，发挥自身所长”，用多样化、普惠型、见实效的服务举措，守护“一老一少一新”的金融幸福之路，持续推动金融教育工作高质量发展，以实际行动践行“以人民为中心”的发展思想，为构建和谐健康的金融消费环境贡献农行力量。

(责编：董童、李源)

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